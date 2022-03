Vite al Limite ha sancito per lei un nuovo inizio: avete mai visto com’era prima del programma? Davvero sconvolgente, difficile crederci.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, il suo pubblico ha seguito con attenzione tutte le storie che sono state raccontate. Ed ha chiaramente compreso quanto fosse davvero immensa la necessità di ciascun suo protagonista di ritornare in forma. Lla paziente del dottor Nowzaradan di cui vi parleremo tra qualche istante, ne è l’esempio lampante. Dopo il programma di Real Time, c’è stato un nuovo inizio per lei, ma eccola com’era prima. Non solo Lacey ha sconvolto tutti, ma anche lei. Ecco perché.

Protagonista indiscussa della seconda stagione di Vite al Limite, la trentacinquenne della Louisiana è apparsa sin da subito in condizioni disperate, non perdendo occasione di poter ribadire quanto fosse necessario riappropriarsi del suo corpo. Pesava bene 275 kg quando è entrata a far parte della clinica di Houston, ma la sua forza, determinazione e costanza ha fatto in modo che portasse a termine un percorso sensazionale. Sapete, infatti, quanti chili è riuscita a dimagrire? Stiamo parlando di 126 kg. Davvero pazzesco, avete ragione! Quello che, però, risulterà ancora più sconvolgente ai vostri occhi, è vederla com’era prima di Vite al Limite.

Nuovo inizio per lei dopo Vite al Limite: eccola prima, resterete sconvolti

Quando è ultimato il suo percorso nella clinica di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan è stata la protagonista di un nuovo e clamoroso inizio. Dimagrita esattamente 126 kg, la trentacinquenne della Louisiana è stata tra coloro che è riuscita a portare a casa più risultati in assoluto. E che con la sua trasformazione ha lasciato tutti sorpresi. Stiamo parlando proprio di lei: Tara Taylor, protagonista della seconda stagione di Vite al limite.

Con una storia alle piuttosto drammatica, Tara è riuscita a centrare alla grande il suo obiettivo. E a raggiungere una forma fisica da urlo. Oggi l’abbiamo rintracciata su Facebook. E come vi abbiamo mostrato dalla foto in alto è finalmente felice. Vi siete chiesti, però, com’era prima? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: resterete davvero sconvolti!

Il cambiamento c’è stato ed è visibile a tutti! Auguriamo a Tara di non perdere mai di vista il suo obiettivo.