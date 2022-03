Resterete senza parole! Ecco com’è la casa di Adriana Volpe, che incanto

Avete mai visto la casa di Adriana Volpe? Ecco dove vive l’opinionista del Grande Fratello Vip: resterete davvero senza parole!

Oggi Adriana Volpe è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip. La vediamo in studio insieme alla collega ed opinionista Sonia Bruganelli, pronte a commentare le vicende che vedono protagonisti i concorrenti della casa più spiata d’Italia!

Non solo opinionista, Adrian Volpe è stata anche una delle concorrenti del GF VIP. Come sappiamo poi, Adriana Volpe ha un passato fatto di numerose esperienze televisive. E’ a partire dal 93 che debutta a ‘Scommettiamo che..’, ma la vediamo anche nelle vesti di attrice in diverse pellicole cinematografiche.. La ricordate in ‘Non lasciamoci più’? Questo è solo uno dei tanti film in cui l’opinionista ha recitato. Insomma dall’esordio segnato nel 93, ad oggi, si può dire che Adriana Volpe abbia ottenuto un enorme successo. Ma sapete dove vive la nota opinionista? Forse non avete mai visto la casa di Adriana Volpe. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Adriana Volpe, avete mai visto la casa dell’opinionista? Vi stupirà

Entriamo nella casa dell’opinionista del Grande Fratello Vip! Adriana Volpe vive a Roma insieme alla sua piccola e dolce Giselle. In alcuni scatti che la conduttrice posta nel suo profilo Instagram possiamo notare qualche piccolo dettaglio della sua abitazione. E’ facile scorgere che gli ambienti di casa Volpe sono ampi e luminosi.

Un appartamento chic ed elegante, proprio come lei. Ciò che lo caratterizza in primo luogo come possiamo notare dagli scatti che l’opinionista posta nel suo canale social, è la presenza di colori neutri e chiari. Una ‘trucco’ che fa risaltare ancora di più l’ampiezza degli ambienti e che dona molta luminosità. In questa foto la conduttrice si mostra in tutto il suo splendore nella zona ‘giorno’. Possiamo notare che le tonalità del grigio e del panna sono preponderanti in casa Volpe. Non manca poi qualche dettaglio in argento.

Non mancano quadri, vasi e tende che fanno da ornamento in tutta la casa. Prevalgono pertanto armonia grazie anche alla tonalità dei colori che donano comfort. Non trovate sia molto accogliente?