Sapevate che Sonia Bruganelli ha un fratello? Non immaginereste mai con chi è sposato, lei è davvero bellissima: conosciamolo meglio!

Tutti conosciamo la bellissima Sonia Bruganelli. Attualmente opinionista del Grande Fratello Vip, stiamo avendo modo di conoscerla meglio. La sua carriera è iniziata prima come modella, dopodiché ha lanciato diversi brand di abbigliamento. Si è poi dedicata all’apertura di un’agenzia di casting, la SDL.

Legata sentimentalmente dal 1997 al conduttore Paolo Bonolis, i due hanno creato una splendida famiglia insieme ai loro tre figli, Silvia, Davide ed Adele. A quanto pare però, la bellissima opinionista non è figlia unica. Sapevate che Sonia Bruganelli ha un fratello? Sebbene non sia un personaggio televisivo, stavolta puntiamo su di lui le luci dei riflettori. Non immaginereste mai con chi è sposato: lei è davvero bellissima! Scopriamo subito di più!

LEGGI ANCHE >> Il bambino nella foto è il cantante che ci ha fatto sognare negli anni 2000: lo avreste mai detto?

Chi è il fratello di Sonia Bruganelli e con chi è sposato

Si chiama Marco Bruganelli, ed è il fratello di Sonia Bruganelli. Marco è il fratello minore della nostra opinionista. Non ha seguito le stesse orme di sua sorella, il mondo dello spettacolo non è diventato pertanto il suo palcoscenico. Ma sapete che lavoro fa?

Marco Bruganelli è un imprenditore, e sebbene come abbiamo anticipato non ami stare davanti la telecamera, potremmo dire che ha trovato la sua dimensione dietro le quinte degli studi Mediaset. In particolare, pare che lavori proprio dietro le quinte del programma condotto su Canale 5 da suo cognato Paolo Bonolis, Avanti un altro!

LEGGI ANCHE >> “La cosa più dura è perdere un figlio”: l’attore parla del suo dramma

Il fratello di Sonia Bruganelli non è particolarmente amante dei social, per cui non possiamo pervenire ad un account ufficiale. Le informazioni e le foto che possiamo raccogliere sul suo conto, arrivano dal profilo di sua moglie. Lei è un personaggio televisivo molto amato, ed è davvero bellissima. Riuscite a riconoscerla?

LEGGI ANCHE >> Alessio Gallo è Michele Solara ne L’Amica Geniale: ricordate in quale altra serie di successo l’abbiamo visto?

Ma sì, è proprio lei, Claudia Ruggeri: conosciuta in particolare come ‘Miss Claudia‘ in Avanti un Altro. La bellissima Claudia ha conosciuto Marco Bruganelli nel 2004. Sapete come si sono conosciuti?

Il loro incontro è avvenuto dietro le quinte di uno dei programmi che nel 2004 conduceva Paolo Bonolis, Domenica In. E’ stato subito amore a prima vista! Eh beh come dar torto ad entrambi. Lei è meravigliosa, ed a quanto pare nella famiglia Bruganelli scorre proprio buon sangue! Dopo un fidanzamento durato 10 anni sono poi convolati a nozze nel 2016.

Non trovate siano una coppia bellissima?