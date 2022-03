Ricordate il campione Nicolò Scalfi? Splendida notizia per lui

Ricordate il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi? E’ arrivata nelle ultime ore una notizia inaspettata.

Nicolò Scalfi è oggi conosciuto dal pubblico dopo la sua partecipazione al programma di Gerry Scotti Caduta Libera. E’ stato sicuramente uno dei protagonisti dato che la sua presenza nello show di canale Cinque ci ha accompagnato per lungo tempo.

Infatti il giovane ha trionfato per più di 90 puntate ed è riuscito a portare a casa un montepremi altissimo. Ma è poi ritornato più volte in altre puntate ‘speciali’. Il campione in una vecchia intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato che con i soldi del montepremi aveva acquistato una cucina per sua madre e aveva anche cambiato corso di studi, passando a Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia. Ebbene, come vi abbiamo accennato per lui è arrivata una notizia inaspettata ma allo stesso tempo splendida.

Oggi il giovane è molto popolare e tanto amato. Ebbene, come vi abbiamo già anticipato, per lui è arrivata una notizia splendida, e anche per noi. Avremo infatti il piacere di rivedere nuovamente Nicolò in televisione, ma non a Caduta Libera.

Il campione è tra i concorrenti della nuova edizione de La pupa e il Secchione. Il programma parte il 15 marzo. Al timone c’è Barbara D’Urso. E’ stata proprio la conduttrice a Pomeriggio Cinque ad annunciare i primi nomi dei concorrenti vip de La Pupa e Il Secchione 2022.

Nicolò Scalfi farà parte del programma, ma tra i nomi c’è anche la showgirl Flavia Vento, l’ex tentatore Francesco Chiofalo, l’egittologo ed ex concorrente dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip Aristide Malnati, l’ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso. La D’Urso ha anche annunciato la giuria che sarà composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e un altro membro che ancora non è stato rivelato. A breve lo scopriremo. Questa per l’ex campione di Caduta Libera è una notizia splendida.