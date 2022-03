Matrimonio a prima vista, tensione tra Giorgia e Antonio durante il pranzo sulla neve.

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Le tre coppie scelte dal team di esperti dopo il sì hanno raggiunto la località dove hanno trascorso alcuni giorni in viaggio di nozze e adesso stanno per iniziare la convivenza.

Antonio e Giorgia sono apparsi rispetto agli altri protagonisti più complici sin dall’inizio. Già durante il pranzo nuziale l’affinità non è mancata e anche il gioco. Hanno ballato, si sono divertiti e c’è stato anche qualche bacio. Dopo la cerimonia sono partiti per raggiungere le Dolomiti. Giorgia ha più volte palesato allo sposo il fatto di non provare un forte interesse fisico. Durante una cena hanno battibeccato sul concetto di amore. Antonio ha detto che in questo contesto bisogna dare una spinta, ma la sposa ha detto che per lei l’amore nasce dal cuore ed è spontaneo. Tra i due c’è quella complicità così forte come quella che c’è tra due amici e per questo entrambi hanno detto che bisogna anche andare oltre. Il giorno dopo però la tensione si è fatta sentire. Durante un pranzo in mezzo alla neve c’è stato un botta e risposta tra i due.

Matrimonio a prima vista, tensione tra Antonio e Giorgia: “Lo vedo anche troppo vittima”

Antonio e Giorgia hanno scoperto di avere molta complicità. Ad entrambi però i dubbi sono sorti perchè questa affinità sembrerebbe puntare tutto sull’amicizia. Sia Antonio che la sposa hanno palesato il fatto che va bene essere complici e anche amici, ma in questo caso bisogna andare oltre.

Durante un pranzo in mezzo alla neve con uno panorama spettacolare intorno, la tensione è salita. Mentre parlavano e facevano delle considerazioni sul matrimonio in sè, Giorgia gli ha chiesto: “Ma tu definisci amico/a tutte le persone che incontri? Non è che puoi essere amico con tutto il mondo”, “Per esempio, ho conosciuto una persona d’estate, è venuto da me, per me quello è un amico. Per me sì” ha risposto Antonio.

La sposa ha esclamato: “Io sta cosa la odio. Se devo essere sincera per me tu sei un po’ troppo”. Nel dietro le quinte ha poi detto che Antonio è troppo esuberante, all’inizio questa cosa la faceva ridere adesso sta accusando il colpo per questi suoi lati caratteriali. “A volte dici ti piace e a volte no“, ha continuato lo sposo, e lei: “Non voglio fare lo stesso errore come in passato, e prendere decisioni”. La discussione è proseguita con lo sposo che ha detto: “Io non voglio pagare colpe del tuo passato“. “Tu sei stato perfetto, ma queste sono cose che nascono spontanee. Non voglio l’ansia del fatto che, per quanto sei carino, dolce e simpatico, per quanto c’è un contesto bellissimo io mi debba per forza innamorare di te”.

Antonio a questo punto ha detto a Giorgia che si stava ponendo con un tono che non merita. Ha poi palesato i suoi dubbi, dicendo che non sa come comportarsi con lei. Giorgia sempre ‘dietro le quinte’ ha espresso il suo pensiero, dicendo che vede Antonio troppo vittima: “So che ho spesso modi sbagliati, però lo vedo anche troppo vittima e non mi piace”. Cosa succederà tra marito e moglie?