Anche Alex Schwazer sarà uno dei concorrenti di Pechino Express 2022: quando e dove è nato, cosa fa oggi e la sua vita privata.

Si chiama proprio così questo nuovo capitolo di Pechino Express 2022: Rotta dei Sultani. A partire da Giovedì 10 Marzo, Costantino Della Gherardesca condurrà una nuova ed imperdibile edizione dell’adventure reality di Sky.

Il viaggio dei venti concorrenti di questa edizione di Pechino Express, da quanto si apprende dal web, partirà dalla Cappadocia. E, per alcuni, terminerà direttamente negli Emirati Arabi. A tal proposito, avete letto chi vi prenderà parte quest’anno? Il cast scelto è davvero stellare, vero? Tra i tantissimi nomi di cui vi abbiamo già parlato in diversi nostri articoli, però,vogliamo concentrarci su di lui: Alex Schwazer. In coppia con Bruno Fabbri, l’ex sportivo forma la squadra degli Atleti. Ne vedremo sicuramente delle belle, da come si può chiaramente comprendere! In attesa di poterli vedere in gara, siete pronti a sapere ogni cosa sul buon Schwazer?

Alex Schwazer a Pechino Express 2022: età e dove è nato, cosa fa oggi ed Instagram

Tra i venti concorrenti che prenderanno parte a Pechino Express 2022, vi è anche lui: Alex Schwazer. In attesa di poterlo vedere correre e mettersi in gioco in un reality completamente nuovo per lui, siete pronti a scoprire ogni cosa sul suo conto?

Nato a Vipiteno, in provincia di Bolzano, il 26 Dicembre del 1984, Alex Schwazer si è appassionato allo sport sin da bambino. Non solo all’età di 15 anni ha iniziato a praticare atletica leggera, ma anche ciclismo. Una volta cresciuto, però, si è reso conto di quale fosse la sua passione più grande. Ed ha iniziato a dedicarsi completamente alla marcia. Nel corso della sua carriera, che vi assicuriamo è davvero immensa nonostante la sua giovane età, il buon Schwazer ha conquistato tantissimi riconoscimenti. Nel 2012, però, inizia il suo incubo. Accusato di doping, Alex viene escluso dalle Olimpiadi di Pechino. Quattro anni dopo l’accadimento, l’atleta si qualifica ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro, ma anche stavolta risulta positivo al test anti doping.

Abbiamo pochissime informazioni sulla sua vita di oggi. Il suo caso, infatti, è stato archiviato nel 2021. Al momento, però, non abbiamo notizie su come sia cambiata la sua vita. A quanto pare, infatti, sembrerebbe essere ritornato in Alto Adige, ma non sappiamo di che cosa si occupa. Della sua presenza sui social, infine, non c’è traccia.

La vita privata: moglie, figli e l’ex compagna famosa

Cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene. Nel 2016, Alex Schwazer ha trovato la donna della sua vita. Stiamo parlando di Kathrin Freund. I due sono convolati a nozze nel 2019 e, nel 2017, sono diventati genitori della piccola Lea. Sapete, però, che prima di lei l’atleta ha avuto una compagna famosissima? Stiamo parlando proprio di Carolina Kostner! A partire dal 2007, infatti, i due hanno fatto coppia fissa, ma con l’avvento dell’accusa di doping, si sono detti addio nel 2012.

Come andrà a finire il suo percorso?