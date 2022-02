Al via la nuova stagione di Pechino Express: quando inizia, cast e dove vederla; tutte le informazioni sul nuovo avventuroso viaggio.

Ci siamo! Una nuova tappa del viaggio più avventuroso della tv sta per iniziare. Parliamo di Pechino Express, uno dei reality più amati dal pubblico. L’annuncio è arrivato con un video promo in cui il conduttore Costantino Della Gherardesca veste i panni di un controllore di un treno. Dove condurrà i nuovi viaggiatori?

La nuova avventura avrà come cornice il Medio Oriente, in particolare gli Stati della Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Se siete curiosi di scoprire chi saranno i concorrenti, quando andrà in onda la prima puntata e dove seguirla, siete nel posto giusto!

Pechino Express, svelata la data: quando inizia e dove vedere la nuova stagione del reality

“Il viaggio è dotato di ogni genere di “sconfort”. Non ci scusiamo per il disagio, anzi è la parte divertente! Ringraziandovi per averci scelto, vi auguriamo un’avventura meravigliosa!”. Con queste parole, Costantino Della Gherardesca annuncia l’inizio della nuova edizione di Pechino Express, che partirà il 10 marzo 2022.

Un’avventura incredibile, che si svilupperà in Medio Oriente e che coinvolgerà 10 coppie di viaggiatori. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ci saranno Padre e Figlio, ovvero Ciro Ferrara e il figlio Giovanbattista; gli Atletici Alex Schwazer e Bruno Fabbri; Rita Rusici e Cristiano Di Luzio sono i Fidanzatini; i Pazzeschi sono Vittoria Cabello e Paride Vitale; Fru e Aurora Leone sono gli Sciacalli; gli Indipendenti sono Bugo e il suo migliore amico Cristian Dondi; Mamma e Figlia sono Natasha Stefanenko e la 21 enne Sasha Sabbioni; Gli Scienziati sono Barbascura X e Andrea Boscherini; Giulia Paglianti e Anna Ciati sono il team delle Tiktoker, mentre Nikita Pelizion e Helena Prestes sono Italia-Brasile.

Insomma, un cast ricchissimo, che siamo certi regalerà emozioni uniche. Dove poter vedere “Pechino Express – La Rotta dei sultani”. Il programma, in passato in onda su Rai Due, sarà visibile da giovedì 10 marzo su Sky Uno o in streaming sulla piattaforma Now Tv. Pronti per questo nuovo viaggio?