Forse non l’avete mai vista così: Benedetta Rossi quasi irriconoscibile con suo marito

Non l’avete mai vista così, Benedetta Rossi quasi irriconoscibile insieme a suo marito in uno scatto del passato.

Benedetta Rossi è una blogger, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Ad oggi è una delle Food blogger più famose d’Italia ed è la proprietaria di un agriturismo in provincia di Fermo nelle Marche.

Tutto ha avuto inizio quando nel maggio del 2009 inizia a pubblicare alcuni video in un canale YouTube dal nome AgriturCasaVecchia, dal nome dell’agriturismo di famiglia per diversi clienti che facevano richiesta delle ricette preparate all’interno del casale. Le visualizzazioni crescono e la popolarità e il successo la portano sempre più in alto. Ha un compagno, Marco Gentili. La coppia è sposata da oltre dieci anni e appare sempre più felice ed innamorata. Spulciando sul suo profilo instagram, ci ha colpito una foto di qualche anno fa: in questo scatto è quasi irriconoscibile insieme a suo marito.

Benedetta Rossi e suo marito Marco: quasi irriconoscibile in questo scatto del passato

Food Blogger di successo, Benedetta Rossi è oggi molto amata. Tutto ha avuto inizio dalla pubblicazione di video su youtube in cui oltre a consigli culinari, pubblicava anche video su preparazione di saponi, bevande e suggerimenti casalinghi. Nel 2011 apre un canale dal nome Fatto in casa da Benedetta.

A partire dal mese di ottobre del 2018 conduce il programma televisivo culinario Fatto in casa per voi in onda in contemporanea su Food Network e Real Time e oggi tale programma è seguitissimo dai telespettatori. In questi anni è stata anche ospite di Junior Bake Off Italia e Bake Off Italia. Tante le opere pubblicate accolte con grande successo. Benedetta è sposata da oltre 10 anni con Marco Gentili e spesso sui social si mostrano insieme. Spulciando sul profilo instagram abbiamo notato una vecchia foto in cui marito e moglie sono molto più giovani.

La stessa food blogger ha scritto in basso al posto: “Ma quanto eravamo giovani in questa foto?”, facendo intendere che si tratta di uno scatto passato. Non è però riportata la data, mentre quella di pubblicazione risale al 2019. Guardando le foto di oggi con questa di ‘ieri’, notiamo sicuramente diversi cambiamenti: voi cosa ne pensate?