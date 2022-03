Vincenzo Durevole è oggi un professionista di Amici 21, ma anni fa è stato un allievo: lo ricordate?

Amici di Maria De Filippi è un talent show molto amato. La 21esima edizione è arrivata ad una fase importante, il Serale. Manca poco all’inizio. Ogni anno provano ad entrare nella scuola tanti talenti, tra ballerini e cantanti.

Una volta conclusasi questa esperienza per molti segue una lunga strada verso nuove ‘avventure’. In questi anni abbiamo visto che spesso i ballerini ritornano nella scuola ma in veste di professionisti, unendosi al corpo di ballo. Sono tanti coloro che abbiamo visto ritornare, e molti sono oggi presenti come Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Andreas Muller, Umberto Gaudino, la vincitrice della ventesima edizione Giulia Stabile e tanti altri ballerini. Da qualche settimana abbiamo visto il ritorno anche di un ballerino molto amato di latino americano, parliamo di Vincenzo Durevole: ricordate in quale edizione ha partecipato e soprattutto com’era?

Professionista ad Amici 21, com’era Vincenzo Durevole anni fa: è stato un allievo del talent

Tanti i talenti che ogni anno ci emozionano ad Amici. Se prima c’erano più categorie, come quella della recitazione o della ginnastica, col tempo l’attenzione si è concentrata solo sul ballo e sul canto.

Come accennato molto ballerini che sono stati allievi della scuola spesso ritornano per restarvi in veste di professionisti. Ne abbiamo amati tanti e tutti bravissimi e oggi molti sono presenti. Da qualche settimana abbiamo visto il ritorno di Vincenzo Durevole, ballerino di latino americano che ha fatto parte della scuola diversi anni fa. Lo ricordate in veste di allievo?

Questa è una foto di quando il professionista era un allievo della scuola. Vincenzo è stato presente nella tredicesima edizione, nel 2013-2014. E’ stato il primo ballerino di danze latino americane della scuola ed era insieme a Giovanna D’Anna. E’ riuscito ad arrivare alla fase Serale e si è posizionato sul podio, toccando il terzo posto. E’ passato qualche anno da allora e i piccoli cambiamenti ci sono stati. Dopo l’esperienza ad Amici come allievo per Vincenzo i successi non sono mancati. Da pochissimo ha fatto ritorno nella scuola in veste di professionista.