Maria De Filippi spiega il motivo della sua decisione: riguarda i social network

Maria De Filippi non ha canali social, ma sapete per quale motivo? È lei stessa a svelarne il motivo: l’avreste mai immaginato?

Vi è mai capitato di cercare Maria De Filippi sui social, ma di restarne delusi perché di lei non c’è traccia? Immaginiamo di si! Ebbene. Come in molti sapranno, la regina di Canale 5 non ha assolutamente canale né Facebook, né Instagram e né su nessun’altro tipo di social network.

A differenza di tantissime altre conduttrici di successo, Maria De Filippi preferisce non essere iscritta a nessuno canale social, ma di poter ‘comunicare’ col suo pubblico solo attraverso il piccolo schermo. Proprio recentemente, infatti, la padrona di casa di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una piacevolissima intervista da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, svelando un inedito retroscena su Maurizio Costanzo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: per quale motivo, la De Filippi non ha nessuno canale social? Siamo nell’era della tecnologia, ma perché la conduttrice preferisce distinguersi dalla massa? A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata sulle pagine di Oggi. Scopriamo insieme il motivo.

Maria De Filippi non ha canali social: sapete perché? È lei stessa a svelarlo

Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, Maria De Filippi ha saputo facilmente distinguersi tra le sue colleghe e i suoi colleghi. E continua a farlo ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo esordio. Anche, ad esempio, la sua totale assenza dai social network non può passare assolutamente inosservata. Tutti noi abbiamo un profilo, lei invece no. Vi siete mai chiesti il perché?

A svelare il motivo che l’ha spinta a non crearsi alcun tipo di canale social, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista ad Oggi. Sulle pagine del settimanale, infatti, la conduttrice ha rivelato che – seppure non abbia nulla in contrario ai social network – preferisce non iscriversi per un motivo molto preciso. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta!”, ha rivelato. Spiegando, inoltre, di capire un uso quotidiano dei social per persone che ci guadagnano, come Chiara Ferragni, o chi deve fare strategia, come i politici, ma chi è già molto esposto quotidianamente, non ne ha proprio bisogno.

Ve lo sareste mai immaginati?