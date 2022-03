Beautiful, anticipazioni americane: Thomas ruba il telefono di Ridge… il suo piano è sconvolgente; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Appassionati di Beautiful tenetevi forte! Nelle puntate della soap attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno dei colpi di scena ancora più sconvolgenti. Al momento, al centro della trama, c’è il tradimento di Liam e Steffy ai danni dei rispettivi partner, Hope e Finn. Un altro tradimento, però, è alle porte…

Accadrà qualcosa di davvero sconvolgente, complice la notte di Capodanno e qualche bicchiere di alcool di troppo. Qualcosa che distruggerà la serenità di una coppia, ma, per qualcuno, non è una cattiva notizia… Scopriamo tutti i dettagli!

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas si impossessa del telefono del padre Ridge, il motivo vi stupirà

Ebbene sì, Brooke Logan tradirà Ridge Forrester. Non è la prima volta e, con ogni probabilità, non sarà neanche l’ultima, ma stavolta la Logan non ha colpe. Brooke è finita nella trappola di Sheila Carter, che con un inganno l’ha indotta a ubriacarsi e a trascorrere del tempo col suo ex, Deacon Sharpe. I due si lasciano andare ad un bacio e, quando tutta la verità spunta fuori, è rottura tra Ridge e Brooke. Cosa c’entra Thomas?

Con un tempismo perfetto, proprio quando tra Brooke e Ridge le cose non funzionano, tornerà a Los Angeles Taylor Hayes, mamma di Thomas e Steffy ed ex moglie di Ridge. Il desiderio di Thomas e Steffy è proprio questo: vedere i propri genitori ricongiungersi. E Thomas aiuterà la mamma in prima persona: in un episodio, Brooke chiamerà Ridge per avvisarlo che vuole vederlo, ma Thomas si impossesserà del cellulare del padre, presentandosi lui stesso all’appuntamento. Obiettivo: non far incontrare Brooke e Ridge!

Thomas vuole impedire a Brooke di parlare col padre, con la speranza che, in questo momento di debolezza, Ridge trovi conforto proprio tra le braccia dell’altra donna della sua vita, Taylor. Come finirà questa storia? Ci sarà il ritorno di fiamma con Taylor o Ridge salverà il matrimonio con Brooke? Per essere sempre aggiornato con tutte le anticipazioni continua a seguirci!