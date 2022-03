L’abbiamo amata nella famosa serie tv: oggi l’attrice aspetta il suo secondo figlio

Ci ha conquistato in una famosa serie televisiva: oggi l’amatissima attrice è incinta, aspetta il suo secondo figlio e mostra il pancione sui social.

In questi ultimi giorni l’attrice ha pubblicato diverse foto in cui mostrava il pancione. Ebbene sì, avrete capito, è in dolce attesa.

E’ diventata mamma per la prima volta nel 2018 di una bambina, Isabel e adesso è pronta ad accogliere tra le sue braccia il suo secondogenito. Abbiamo amato l’attrice in una famosa telenovela, dove ha vestito i panni di un personaggio centrale, anche se non era vista in ‘buona luce’. Il motivo? Lei ha interpretato l’antagonista. Questo ruolo è stato molto importante perchè ha fatto sì che divenisse celebre in diversi Paesi del mondo. Il personaggio citato è solo uno dei tanti interpretati, perchè nel corso della sua carriera ne ha portati in scena diversi. Ha recitato sia al cinema che in televisione. Adesso sta godendo di questo magico momento in attesa dell’arrivo del suo secondo figlio.

Ci ha conquistato nella famosa serie tv: l’attrice aspetta il suo secondo figlio e mostra il pancione

Nella famosa telenovela Flor-Speciale come te ha interpretato l’antagonista. Sicuramente non è stata l’unica ma siamo certi che avrete ben capito di chi stiamo parlando. L’attrice è stata Delfina, personaggio che nella serie ha sempre cercato di distruggere e addirittura allontanare l’amore tra i due protagonisti, Flor e Federico e dopo la morte di quest’ultimo tra Flor e il conte Massimo nella seconda stagione.

Isabel Macedo è un’attrice argentina molto amata. Grazie al personaggio di Delfina nella telenovela Flor-Speciale come te è conosciuta in molti Paesi del mondo. Ma la sua carriera non si ferma qui, perchè ha recitato al cinema e in televisione, ma anche al teatro. Ebbene, tornando a noi, Isabel è in dolce attesa.

La nascita della prima figlia, nata dall’amore con Juan Manuel Urtubey è arrivata nel 2018, ma adesso è pronta ad accogliere tra le sue braccia il secondogenito. Sul suo seguitissimo profilo instagram ha pubblicato molte foto in cui mostra il pancione. Dagli scatti è ben visibile la gioia di stare con la famiglia ma anche la gioia per l’arrivo di una nuova vita.