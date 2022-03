Il suo fascino è irresistibile, ma com’era Antonio Medugno prima del successo sui social? Spunta una sua vecchia foto: com’è cambiato.

È stato uno degli attuali concorrenti del GF Vip, Antonio Medugno. Entrato nella casa in corso d’opera, il giovanissimo napoletano ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Il motivo? È semplicissimo: il suo fascino è irresistibile!

Giovanissimo, ma molto amato dal pubblico social, Antonio Medugno è un affermato modello, ma anche un noto tik toker ed influencer. I suoi profili social sono seguitissimi, ma soprattutto attivissimi. Il bel napoletano, infatti, non perde occasione di poter interagire col suo pubblico. Ed è per questo motivo che, scendendo molto in basso coi post, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto del passato. Oggi il giovane Medugno vanta di un fascino davvero irresistibile, ma vi siete mai chiesti com’era prima del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Com’era Antonio Medugno prima del successo? La vecchia foto

Oltre che per il suo carattere, Antonio Medugno si è immediatamente fatto notare al numeroso pubblico del GF Vip per il suo fascino. Com’era prima del successo? Ebbene. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare una sua vecchia foto. Sia chiaro: non sappiamo quanti anni siano passati dallo scatto e né tantomeno quanti ne abbia. Quello che, però, non possiamo fare a meno di notare è di come qui sia davvero piccolissimo.

Molto probabilmente, lo scatto che vi stiamo per riproporre è uno scatto che risale ai tempi del liceo. Dove, quindi, Antonio era soltanto un ragazzino. Tuttavia, quello che non si può fare a meno di notare è di come il giovane Medugno non sia affatto cambiato nel corso degli anni. Certo, oggi è un uomo a tutti gli effetti, è più maturo e nel corso degli anni ha curato tantissimo il suo aspetto fisico. Tutto sommato, però, si può dire che Antonio è completamente rimasto identico al passato. Guardatelo qui:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire. Qui Antonio era davvero piccolissimo, oggi è decisamente un uomo. Per il resto, però, è sempre identico. Siete d’accordo?