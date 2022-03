La Pupa e il Secchione 2022, nel cast anche un ex gieffino: Barbara D’Urso rivela di chi si tratta

Inizierà martedì 15 marzo, la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso: tra i concorrenti anche un ex gieffino!

Manca meno di una settimana al debutto di Barbara D’Urso come conduttrice dell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Lo storico programma, nato nel lontano 2006, ha avuto varie trasformazioni nel corso degli anni e stavolta sarà orientato di più verso la formula reality.

In queste settimane sono stati resi noti i nomi di due degli opinionisti: saranno infatti Antonella Elia e Federico Fashion Style a ricoprire questo ruolo. L’identità del terzo giudice non è stata ancora rivelata, ma si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui dovrebbe trattarsi di Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice è appena uscita dalla casa del GF Vip dopo esserne stata una grande protagonista di questa sesta edizione che sta per terminare.

Per quanto riguarda i concorrenti, di recente la D’Urso ha rivelato a Verissimo che il cast sarà formato da volti noti e non e che ci sarà addirittura il figlio non riconosciuto di un personaggio celebre.

Al Tv Sorrisi e Canzoni e durante la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, la conduttrice ha raccontato altri dettagli interessanti, scopriamone di più!

La Pupa e il Secchione 2022, anticipazione ‘bomba’: un ex del Grande Fratello tra i concorrenti

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara D’Urso ha raccontato di essere molto entusiasta della nuova esperienza che sta per affrontare: “E’ l’ennesima sfida voluta dal nostro editore, Pier Silvio Berlusconi che vuole che Italia 1 brilli sempre più”.

Poi ammette che si tratterà di un compito difficile ma bellissimo: trasformare l’impronta storica del programma in un reality show arricchendolo con le storie dei personaggi. Oltre alla villa, assisteremo alle avventure delle pupe e dei secchioni anche all’esterno; inoltre, giudici e pubblico saranno presenti in studio.

La D’Urso ha poi precisato, anche nel corso della sua trasmissione Pomeriggio Cinque, che non bisogna associare automaticamente l’idea di “bella/o” a “pupa/o” perché esistono bellissimi ragazzi anche molto intelligenti.

Proprio ieri a Pomeriggio Cinque, Barbara ha annunciato che uno dei secchioni sarà appunto un ragazzo molto bello che conosciamo tutti: si tratta di Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. Studente di Giurisprudenza, Gianmarco ha partecipato al Grande Fratello 16 nel 2019.

Molto conosciuto anche in Spagna, nel Paese iberico ha partecipato a vari reality come il Gran Hermano, Supervivientes e El tiempo del descuento. Quest’ultimo programma lo ha anche vinto.

Sarà sicuramente interessante vedere Gianmarco Onestini in questa nuova veste: siete pronti a gustarvi la prima puntata del programma?