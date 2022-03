Anticipazioni ultima puntata di Doc-nelle tue mani di Giovedì 17 Marzo: nuovo pericolo in arrivo, sarà davvero clamoroso!

Ve l’avevamo che questa puntata di Doc-nelle tue mani sarebbe stata imperdibile, vero? Mantenetevi forte: quella che andrà in onda Giovedì 17 Marzo non solo sarà l’ultima di questa seconda stagione, ma sarà davvero clamorosa.

Nel corso di questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani, i medici dell’Ambrosiano non si sono fatti mancare assolutamente nulla. A partire dall’avanzata del Coronavirus tra i suoi corridoi fino alla morte di Lorenzo e a molto altro ancora, questi nuovi episodi del medical drama di Rai Uno si è confermato una vera e propria potenza. Fate molta attenzione, però! Se solitamente nei finale di stagione assistiamo ad una vera e propria chiusura di una determinata situazione, così come è accaduto nell’ultima puntata de L’Amica Geniale, con Doc non sarà affatto così! Da quanto si apprende da alcune sue anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che i medici dell’Ambrosiano dovranno fare i conti con un nuovo pericolo, che ancora una volta darà filo da torcere a tutti loro.

Ultima puntata di Doc-nelle tue mani, le anticipazioni: clamoroso!

Questa ultima puntata di Doc-nelle tue mani, che andrà in onda Giovedì 17 Marzo, sarà davvero imperdibile. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, non solo sembrerebbe che Andrea Fanti sarà al centro di un momento tanto difficile, ma che tutto lo staff dell’Ambrosiano si troverà a ‘combattere’ con un nuovo pericolo.

Sembrerebbe che Andrea Fanti sia ad un passo dall’indossare nuovamente il tanto ambito camice da primario. Seppure la sua felicità sia alle stelle, il giovane medico di Doc dovrà fare i conti con una sconvolgente confessione. Non sappiamo di che cosa si tratta – anche se si suppone che abbia a che fare con la morte di Lorenzo – ma sembrerebbe che la verità di Andrea dinanzi ai suoi colleghi sia piuttosto sconcertante. Inoltre, Agnese sarà costretta ad iniziare un’indagine nei confronti di Caruso, lo stesso che – qualche tempo prima – aveva cercato di capire qualche cosa in più sulla diffusione del virus all’Ambrosiano. Infine, clamoroso colpo di scena: lo staff medico dell’ospedale milanese dovrà fronteggiare l’avanzata di un nuovo batterio che contagerà tutti. A questo punto, la decisione di Andrea è drastica: tocca gli altri capire da che parte stare!

Come al solito, sarà una puntata fenomenale. Ve la perderete? Noi assolutamente no!