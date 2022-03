Non tutti l’avrebbero detto: sapete qual è la laurea di Natasha Stefanenko?

Sapete in che cosa ha conseguito la laurea Natasha Stefanenko? Non tutti lo avrebbero detto: spunta un retroscena incredibile.

Ci sarà anche lei nel cast di Pechino Express 2022, l’adventure reality di Sky che partirà proprio tra qualche ora. Stiamo parlando proprio di lei: Natasha Stefanenko. In coppia sua figlia Sasha, anche l’amatissima conduttrice russa sarà tra i concorrenti di questa nuova edizione del programma.

Nata a Sverdlovsk, in Russia, il 18 Aprile del 1969, Natasha Stefanenko si è fatta apprezzare dal pubblico italiano come modella. È proprio così, infatti, che inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nostrano. E, in un vero e proprio batter baleno, cavalca l’onda del successo. Dapprima come volto amatissimo all’interno del campo pubblicitario ed, in seguito, attrice e conduttrice, la Stefanenko diventa un personaggio amatissimo da tutti noi. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, sapete che, ancora prima di arrivare in Italia ed iniziare a lavorare, Natasha ha portato al termine il suo percorso di studi universitari? Quello che, però, vi chiediamo soprattutto è: sapete in che cosa ha conseguito la laurea? Forse non tutti lo immaginano, ma scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Natasha Stefanenko, in che cosa ha conseguito la laurea?

Mancano ancora pochissime e, finalmente, andrà in onda la prima puntata di Pechino Express 2022. Cosa vi aspettate da questa nuova edizione? Noi davvero di tutto! Il cast scelto è davvero fenomenale. E siamo certi che ognuno di loro saprà regalare dei momenti davvero impressionante.

Avete visto che ci sarà anche Natasha Stefanenko nel cast di Pechino Express 2022? In attesa di poterla vedere nelle vesti di viaggiatrice insieme a sua figlia, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Poco fa, vi abbiamo detto che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Non tutti sanno, però, che – prima di catapultarsi in questo nuovo mondo – la bella Natasha ha ultimato i suoi studi. Qual è la sua laurea? Non l’avreste mai detto, ma stiamo parlando di un titolo di studio davvero incredibile: laurea in ingegneria metallurgica.

Conoscevate questo retroscena sul suo conto?