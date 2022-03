Avete mai visto la casa di Flavio Briatore? Resterete senza parole

Col suo immenso patrimonio è uno degli imprenditori più ricchi e la sua casa non poteva essere da meno: scopriamo dove vive Flavio Briatore!

Lo conosciamo come uno degli uomini più facoltosi ed influenti d’Italia, ma oltre alla sua strabiliante carriera, Flavio Briatore ha sempre incuriosito anche per altri aspetti. La sua vita sentimentale, ad esempio, è stata innumerevoli volte al centro del gossip. Ad affascinare è il suo stile di vita che è rappresentato appieno dalla lussuosa casa in cui vive. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del suo fantastico resort in Kenya, ma conoscete la sua casa?

Il titolare dei locali più esclusivi della penisola e oltre è molto attivo sui social e proprio qui si possono intravedere alcuni particolari della sua abitazione che si trova a Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Si tratta di una villa fiabesca, su più piani, in cui predomina lo stile neoclassico. Lo testimoniano i tanti complementi d’oro, come i violini che vediamo sul caminetto o le cornici degli grandi specchi appesi alle pareti.

Gli stucchi alle pareti, le tende per metà grigie e metà bianche e le abat-jour donano all’ambiente una classe difficile da imitare.

Flavio Briatore, nella sua casa un dettaglio salta subito all’occhio: eccolo

Impossibile non notare la giraffa dorata ad altezza d’uomo che contrasta col nero dei pavimenti. Durante il periodo natalizio, tramite social, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha mostrato anche degli orsi d’oro giganti. Quasi sicuramente, la casa presenta vari salotti e l’imprenditore calcistico e automobilistico si è mostrato intento ad allenarsi nella sua palestra personale dove non manca praticamente nessun attrezzo utile a fare ginnastica.

Piante e quadri pregiati impreziosiscono tutta la villa: avete fatto caso al dipinto di Botero che si trova dietro la sua scrivania?

Un’abitazione per nulla comune, di cui Briatore ama condividere i dettagli. Seguendo il suo profilo Instagram, possiamo ammirare ancora altri deliziosi angoli della dimora monegasca. Osservando solo il piano terra si può subito notare il lusso incredibile che circonda la vita di Briatore. Decisa ed elegante, la casa di Flavio rispecchia in tutto la sua personalità, siete d’accordo?