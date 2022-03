La dottoressa Pimple Popper, la storia di Johnny e dell’enorme escrescenza che condizionava la sua vita: cos’è cambiata la sua vita dopo.

Conclusa la storia ‘complicata’ di Irais e Louis, La dottoressa Pimple Popper ha dato il benvenuto ad un altro paziente, che era giunto da lontano da lei proprio per ricevere il suo aiuto.

Quando si è presentato allo studio della dottoressa Pimple Popper, Johnny si è dimostrato da subito come un uomo dotato di grande simpatia ed ironia. Quello che, però, non lo rendeva sereno ed appagato col suo corpo al cento per cento era l’enorme escrescenza che l’uomo aveva da diversi anni. Seppure non rappresentasse nulla si grave, la protuberanza condizionava fortemente il suo stato d’animo, ma soprattutto i suoi rapporti sociali. Jhonny, infatti, ha raccontato di evitare rapporti fisici, abbracci e molto altro ancora, proprio per evitare che – col contatto – l’altra persone potesse sentire la protuberanza e potesse domandargli di che cosa si trattava. Insomma, Johnny non viveva affatto una vita degna di essere chiamate tale!

La dottoressa Pimple Popper, cos’è successo a Johnny? Incredibile!

Diversi anni prima della sua partecipazione, sulla schiena di Johnny è cresciuta un’enorme protuberanza. Dapprima questa aveva delle piccole dimensioni, ma col passare del tempo è cresciuta sempre di più, tanto da condizionare fortemente la vita dell’uomo. Oltre ad essere costretto ad indossare maglia larghe che rendessero l’escrescenza poco visibile fino ad evitare rapporti sociali o molto altro ancora, Johnny non ne poteva più di continuare a vivere in quel modo.

Dopo aver evitato di sottoporsi a precedenti operazioni per mancanza di soldi, Johnny ha deciso di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper. E da lì ha dato inizio alla sua rinascita. Seppure l’intervento sia stato piuttosto lungo, data la posizione del lipoma, e doloroso, poiché la protuberanza era talmente grossa che si era attaccata, Sandra Lee è riuscita nel suo intento. Ed ha asportato la massa dalla schiena di Johnny.

Inutile raccontarvi la reazione di Johnny! Con una schiena completamente ‘nuova’, l’uomo non ha mai smesso di ringraziare la dottoressa per l’enorme opportunità che gli è stata concessa.