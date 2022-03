Anticipazioni Noi, seconda puntata: brutto colpo per Pietro, l’amara verità di Rebecca

Domenica 13 Marzo andrà in onda la seconda puntata di Noi, quali sono le anticipazioni? Brutto colpo per Pietro: l’amara verità di Rebecca.

Vi è piaciuta la prima puntata di Noi? Riadattamento italiano del famoso “This is us”, la serie televisiva di Rai Uno si è dimostrato un vero e proprio appuntamento imperdibile. Sarà per il cast scelto, che è pazzesco, sarà per la storia che per sommi capi era già conosciuta, fatto sta che la fiction sta facendo impazzire tutti.

A distanza di qualche tempo da Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale è ritornato sul piccolo schermo con una nuova e travolgente serie tv. Non è solo, come abbiamo potuto constatare nel corso della prima puntata, ma è accompagnato da un volto dolce ed amatissimo del piccolo schermo nostrano ed altra straordinari interpreti. Detto questo, siete curiosi di sapere come andrà a finire la seconda puntata di Noi? Per meglio dire, quali sono le sue anticipazioni? A partire dalle ore 21:30 di Domenica 13 Marzo, le avventure di Pietro e Rebecca ritorneranno, ma cosa accadrà esattamente? Si legge che Pietro verrà a conoscenza di un’amara verità da parte di Rebecca: scopriamo i dettagli.

Noi seconda puntata, le anticipazioni: cosa accadrà stasera?

Così come l’esordio, anche questa seconda puntata continuerà a fare un salto temporale tra passato e presente. Non solo, infatti, ci verrà presentata la famiglia Peirò quando Rebecca e Pietro erano due ragazzini innamorati, ma anche quando i due giovani si sono sposati ed hanno messo su famiglia. Oltre alla loro storia, però, verranno raccontate anche le storie di Caterina e Daniele una volta diventati adulti. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle. Scopriamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Noi di Domenica 12 Marzo.

Da quanto si legge, sembrerebbe che il primo episodio di questa seconda puntata sarà principalmente concentrata sul presente. Ed, in particolare, sul rapporto tra Caterina e Daniele. I due fratelli, infatti, sembrerebbero non andare affatto d’accordo. Ed ogni occasione è giusta per poter litigare. Riusciranno mai a trovare un loro equilibrio? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Fate molta attenzione anche a Cristina, però! Crescendo, la giovanissima inizierà ad avere anche i problemi di peso. Ad aiutarla in questa ‘lotta’, vi sarà Teo, ragazzo conosciuto durante gli incontri di mangiatori compulsivi. I due sembrerebbero andare parecchio d’accordo, ma Caterina non sa che Teo – dietro a quel sorriso – nasconde una triste verità.

La seconda parte della puntata, invece, sarà concentrata sul passato. Ed, in particolare, a quando Rebecca – per evitare che la maternità potesse condizionare la sua vita e la passione per il canto – comunica a Pietro di voler diventare mamma. Un brutto colpo, quindi, per il giovane Peirò, che non la prenderà affatto bene.

Insomma, una puntata da cardiopalma. Noi non la perderemo, voi?