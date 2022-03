Sapete chi è la compagna di Pierfrancesco Favino? Anche lei è una famosissima attrice: in molti apprezzano il suo talento.

Siete pronti ad una Domenica pomeriggio di fuoco? Dopo l’imperdibile appuntamento con Domenica In che renderà questo giorno di festa ancora più speciale, ci sarà una nuova puntata Verissimo, che quest’oggi partirà alle ore 15:10 anziché al solito orario, con degli ospiti incredibili.

Tra i diversi ospiti che si alterneranno nella puntata di Verissimo di Domenica 13 Marzo, ci sarà un volto amatissimo del cinema italiano che è pronto a raccontare il nuovo film di cui sarà protagonista indiscusso. Stiamo parlando proprio di lui: Pierfrancesco Favino! A partire dal 17 Marzo, infatti, l’amato attore sarà in tutte le sale cinematografiche, insieme a Miriam Leone, col film “Corro da te”. In attesa di poterlo vedere “dal vivo” nello studio televisivo di Verissimo, conosciamo qualche cosa in più sulla sua vita privata. Forse non tutti lo sanno, ma Pierfrancesco Favino ha una bellissima compagna da diversi anni. I due non sono mai convolati a nozze, eppure si amano davvero alla follia. Sapete chi è lei? Stiamo parlando di una famosa ed amata attrice italiana.

Pierfrancesco Favino, la compagna è un’attrice famosissima: sapete di chi parliamo?

È da quando ha debuttato nel 1991 che Pierfrancesco Favino non si è mai più fermato. Nato a Roma, l’attore romano ha esordito più di 30 anni fa e, ad oggi, è un volto amatissimo del cinema e della televisione italiana. Tantissimi sono i personaggi che ha interpretato nella sua lunga carriera. E tanti altri sono stati i riconoscimenti da lui ottenuti. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, l’attore romano ha una compagna splendida da diversi anni. Lei si chiama Anna Ferzetti. Ed anche lei è una famosissima attrice.

Nata a Roma il 24 Dicembre del 1982, Anna è la figlia dell’attore Gabriele Ferzetti. Compie il suo esordio sul piccolo schermo nel 2002 con il film “Le ragazze di Miss Italia”. E, da quel momento, è inarrestabile. Ad oggi, infatti, sono numerosi i film tv e al cinema di cui è stata protagonista indiscussa. Eccoli insieme:

I due, come raccontato dalla diretta interessata, si sono conosciuti in modo piuttosto “insolito”, eppure da quel momento non si sono mai più lasciati.