Uomini e Donne, si sono sposati ma non sono andati a vivere insieme: lo hanno rivelato solo ora

Hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e si sono sposati: al Magazine della trasmissione spiegano perché non vivono insieme.

Sebbene non capiti spesso, Uomini e Donne ha fatto nascere diverse coppie che ancora oggi, a distanza anche di molto tempo dall’addio al programma, sono ancora unite e felici.

Gli ultimi casi più eclatanti sono stati, ad esempio, quello di Isabella Ricci la cui relazione con Fabio Mantovani procede a gonfie vele, e quello di Nadia Marsala e Massimiliano, che hanno deciso di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Un’altra coppia del trono over tra cui non è stato solo un fuoco di paglia è senza dubbio quella formata da Angela Paone e Antonio Stellacci. I due, dopo il dating show, si sono addirittura sposati! La dama e il cavaliere però non vivono insieme e, in un’intervista al Magazine del programma, hanno spiegato perché.

Angela e Antonio di Uomini e Donne: il motivo per cui non convivono dopo essersi sposati

Innanzitutto, marito e moglie hanno precisato che tra loro va tutto benissimo e che se ancora non sono andati a vivere sotto lo stesso tetto è solo per “questioni tecniche da risolvere”.

Stellacci ha spiegato che nella casa destinata ad accoglierli per ora abita un amico di Angela e che quando quest’ultimo avrà trovato un altro alloggio, potranno dare inzio alla convivenza. La questione dovrebbe risolversi “prima dell’estate”. Al momento, per vedersi, Antonio si sposta tra Roma e Ariano Irpino, ma quando sono insieme possono stare nella dependance della casa dei genitori di Angela.

“Tutto sommato non pensiamo ci saranno differenze sostanziali: la convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi! In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente: spesso vengo ad Ariano Irpino anche durante la settimana, quindi lavoro in via telematica”, dice l’uomo.

Il figlio più piccolo di Antonio è anche andato a trovarli, trascorrendo con loro un weekend, a testimonianza del fatto che il loro matrimonio procede al meglio.

La coppia ha poi raccontato che sta cercando avere un figlio: “Ed è un progetto che procede molto bene. L’intesa con Angela riesce a tirare fuori delle ‘risorse’ che pensavo appartenessero a una fase ormai passata della mia vita”, ha detto Antonio.