Chi è il vincitore di questa sesta edizione del GF VIP? Il nome, quello degli altri classificati e tutte le emozioni della diretta.

Le luci sulla casa di Cinecittà si sono definitivamente spente. Dopo ben 6 mesi e 4500 ore di diretta, il GF Vip ha chiuso i battenti. E l’ha fatto nei migliori dei modi. L’ultima puntata di questo travolgente viaggio, come raccontato nel nostro articolo dedicato alle anticipazioni, è stato impressionante, ricco di sorprese, colpi di scena e tantissime emozioni.

Lunedì 14 Marzo, quindi, è andata in onda la finale del GF Vip. Lulù, Delia, Davide e Barù, quindi, sono giocati il tutto per tutto per aggiudicarsi il montepremi finale. A questi, dopo che Alfonso Signorini ha chiuso il televoto, si è aggiunta anche Jessica, in nomination insieme a Giucas Casella. I cinque finalisti, quindi, sono stati proprio loro. E – per tutta la durata della puntata – si sono scontrati a suon di televoti flash. Solo uno di loro, però, è riuscito a trionfare: siete curiosi di scoprire chi è il vincitore di quest’anno?

Chi è il vincitore del GF VIP?

Non si è fatto mancare assolutamente nulla in questa ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini. A partire dall’ingresso in casa per salutare da vicini i superstiti dell’ultima puntata fino all’ingresso in studio di Ilary Blasi per “inaugurare” la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la finale del reality è stata impressionante. Bando alle ciance, però: siete curiosi di sapere chi è il vincitore dopo ben 49 puntate? Scopriamo insieme, quindi, chi ha trionfato, ma anche come si sono classificati tutti gli altri.

Ad avere la “peggio” appena iniziata la puntata, è stato proprio Giucas Casella. Al televoto insieme a Jessica per l’ultimo posto in finale, il simpaticissimo illusionista ha dovuto lasciare per sempre la casa. Il suo sarà un viaggio che difficilmente dimenticheremo! Dopo il buon Casella, è stato immediatamente aperto un televoto flash tra Lulù e Davide. Purtroppo, la giovanissima Selassiè ha perso, ma si è subito consolata. Fuori dalla porta rossa, infatti, c’era il suo Manuel. Chi è che non vorrebbe un’uscita del genere? Qualche istante dopo l’uscita di Lulù, è toccato a Delia salutare i suoi compagni. Finita al televoto con Jessica, la modella ed attrice venezuelana è ritornata dal suo Alex. Che dire del suo percorso?! Breve, ma intenso! Il podio, quindi, è stato conquistato da Barù, che a questo punto si è classificato al terzo posto, Davide e Jessica. Sapete da chi è stato vinto questo “scontro” finale?

Si, Jessica è la vincitrice del GF Vip. Lo immaginavate?