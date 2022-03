Justin Assanti a Vite al Limite con suo fratello, ma com’è diventato oggi?

Insieme a suo fratello Steven, anche Justin Assanti ha preso parte a Vite al Limite: com’è diventato oggi? A distanza di anni lo ritroviamo così.

Dimenticare i fratelli Assanti di Vite al Limite, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Protagonisti della quinta stagione del programma, entrambi hanno saputo conquistare facilmente l’attenzione su di loro. Cosa sappiamo, però, su di lui oggi? Recentemente, vi abbiamo parlato di suo fratello e vi abbiamo spiegato il suo incredibile cambiamento, ma di Justin cosa sappiamo?

A volere partecipare attivamente a Vite al Limite e al programma di dimagrimento del dottor Nowzaradan, in realtà, non è stato affatto Justin, bensì suo fratello Steven. Era proprio quest’ultimo, infatti, che avvertiva l’esigenza di ritornare in forma e di chiedere aiuto. Questo, però, non vuole dire che Justin non avesse bisogno dell’intervento del chirurgo iraniano. Seppure decisamente più magro rispetto a suo fratello, aveva ugualmente bisogno di cure. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarlo su Facebook: ecco come lo ritroviamo dopo anni dalla sua apparizione a Vite al Limite.

Com’è diventato Justin Assanti dopo Vite al Limite?

Era esattamente il 2017 quando Justin Assanti appariva per la prima volta a Vite al Limite nel corso della sua quinta stagione, la stessa che ha visto protagonista indiscussa Nicole. Con un peso che superava di gran lunga i 250 kg e una situazione a casa per niente serena e tranquilla, il giovanissimo fratello di Steven ha lasciato tutti interdetti per la sua storia. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Nel corso di un episodio di Vite al Limite e poi dedicato proprio ai due fratelli, i loro ammiratori non soltanto avevano scoperto il cambiamento fisico di Steven, ma sono venuti a conoscenza della nuova vita di Justin. Ad oggi, però, cos’è cambiato?

Da quanto abbiamo appreso dal suo canale Facebook, sembrerebbe che la sua vita oggi sia poco cambiata! A quanto pare, infatti, continua a lavorare presso il suo negozio di videogiochi e ad aggiornare il suo pubblico sulle ultime novità. Quello che, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare è anche il cambiamento fisico dello stesso Justin. Non sappiamo quanti chili sia dimagrito, ma sembrerebbe proprio che abbia iniziato a seguire un percorso alimentare decisamente più sano. Eccolo:

Davvero incredibile, vero?