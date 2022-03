La regina Elisabetta viene considerata “troppo fragile” per farlo: a cosa deve rinunciare

Sapete a che cosa deve rinunciare la regina Elisabetta? La sovrana inglese viene considerata “troppo fragile” per farlo.

Chi lo dice che la regina Elisabetta può tutto?!? Non è detto che soltanto perché è sovrana le è concesso di fare ogni cosa. Talvolta, si sa, per il suo bene si è disposti anche a prendere delle sofferte decisioni. È proprio questo quello che fa sapere il The Sun.

Un periodo piuttosto intenso, quello che sta continuando a vivere la regina Elisabetta dopo la morte di suo marito Filippo. Non soltanto, infatti, la sovrana inglese ha dovuto fare i conti con la dipartita del suo consorte, nonché compagno di vita, ma anche con altri spiacevolissimo eventi. Stiamo parlando proprio della morte di una delle sue dame di compagnie, ma anche la positività al Covid delle settimane scorse. Insomma, sembrerebbe che sia successo proprio di tutto alla regina Elisabetta, eppure la sovrana si è sempre mostrata imperturbabile dinanzi a questi eventi. Nonostante questo, però, c’è una cosa a cui la regina, a causa della sua età, deve assolutamente rinunciare. A che cosa facciamo riferimento? Non indovinereste mai!

A riferire ogni cosa su questo vero e proprio “divieto”, è stato proprio il The Sun. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la Regina Elisebetta – seppure guarita dal Covid e pronta a ritornare in video nei prossimi giorni – sia stata considerata “troppo fragile” per una pratica che era solita svolgere.

Nel corso di questi lunghi anni di regno, la Regina Elisabetta è sempre stata vista in compagnia dei suoi cani. Si tratta di ben 30 Corgi, che le hanno sempre dato manforte nei momenti di bisogno. Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che sia proprio questa l’abitudine a cui la sovrana inglese sia costretta a rinunciare. Sulle pagine del The Sun, infatti, si dice che la regina è ancora “troppo fragile” e che non può affatto portare i suoi animali domestici a compiere la solita passeggiatina. Ovviamente, ci auguriamo che sia una decisione passeggera e per niente definitiva.

