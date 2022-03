Tommaso Stanzani parla di Maria De Filippi dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione di Amici

Diventato famoso grazie all’esperienza ad Amici, lo scorso weekend Tommaso Stanzani ha parlato a Verissimo di Maria De Filippi.

E’ stato tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione di Amici, quella vinta da Giulia Stabile. Nel corso della sua esperienza nel talent show di Canale 5, Tommaso Stanzani ha dimostrato tutto il suo talento nella danza e ancora oggi è sulla cresta dell’onda.

Giovanissimo ma già con le idee ben chiare, il ballerino originario di Bologna è stato ospite a Verissimo lo scorso sabato 12 marzo e nel salotto di Silvia Toffanin si è raccontato a 360 gradi.

Tra gli argomenti trattati, anche l’amore nato ormai da molti mesi con Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5: “L’amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati. Adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro”.

Un rapporto speciale, nato grazie all’aiuto di Maria De Filippi che ha fatto da Cupido tra i due talentuosi ragazzi. Poco dopo il trionfo al GF Vip, Zorzi rimase colpito da Stanzani vedendolo ballare al serale di Amici e pubblicò un tweet ironico rivolgendosi a Maria, ricordate? Proprio come nei migliori appuntamenti col destino, i due Tommaso si sono conosciuti quando entrambi erano reduci da due programmi importanti e tra loro la scintilla è scoccata immediatamente.

Tommaso Stanzani, le parole su Maria De Filippi e sul suo percorso ad Amici

Con l’ex gieffino, sembra procedere quindi tutto per il meglio: “Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene”.

E su colei che ha creduto in lui come persona e come artista, Stanzani ha detto: “Devo tantissimo ad Amici e a Maria. Ogni volta colgo l’occasione per ringraziarla. Ho avuto la fortuna di arrivare un po’ prima rispetto a tanti altri che sono comunque bravissimi, anche più bravi di me. Ho avuto quella fortuna perché secondo me ci ho creduto veramente tanto”.

Oltre che un ragazzo ricco di talento, l’ex allievo di Amici ha dimostrato di essere anche una persona riconoscente e piena di valori.