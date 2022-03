Vi sembrerà incredibile ma questa bella bambina oggi è proprio la famosa attrice che stiamo vedendo in tv: l’avreste mai riconosciuta?

In questa tenerissima foto c’è una attrice di grande talento: qui era una bambina, oggi lavora sui set delle fiction più seguite.

Guardando questo scatto, molti non immagineranno neanche che questa tenerissima bimba sia poi diventata un’attrice di successo. Eppure è proprio lei, un volto molto amato dello spettacolo italiano che proprio in questo periodo stiamo vedendo sul piccolo schermo in un ruolo molto speciale.

La sua è una carriera costellata di ruoli, sia nelle fiction che nei film. Serie tv tra cui Il commissario Montalbano, Che Dio ci aiuti!, I Medici, Distretto di Polizia, ma anche pellicole come Sole a catinelle di Checco Zalone e Una donna per amica di Giovanni Veronesi.

Attualmente la stiamo vedendo in una fiction che ha appena debuttato su Rai1: qui veste i panni di una brillante donna in carriera, forte ed indipendente che nasconde dentro di sé un lato fragile. Capito di chi si tratta?

Bellissima già da bambina: sapete dirci chi è l’attrice in questo dolcissimo scatto?

Se vi dicessimo che proprio ieri sera 15 marzo è andata in onda su Rai1 la prima puntata della nuova fiction che la vede tra le protagoniste? Parliamo infatti di Studio Battaglia, ispirata al legal drama della BBC The Split.

Lei è la bravissima Miriam Dalmazio, interprete di Nina, la seconda delle sorelle Battaglia e figlia di Marina, interpretata da Lunetta Savino. Avvocato, determinata e indipendente, anche lei ha il suo ‘tallone d’Achille’.

Palermitana d’origine, la Dalmazio è nata il 14 settembre 1987 e dopo aver conseguito il diploma al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma la sua carriera ha spiccato il volo. Prima, però, da giovanissima, ha lavorato come animatrice nei villaggi turistici e come fotomodella.

Nessuno immaginerebbe che il suo approccio con la recitazione è avvenuto in modo del tutto casuale. Quando era poco più che ventenne, accompagnò un’amica ai provini per la soap Agrodolce: fu notata ed ottenne un ruolo importante scatenando la rabbia dell’amica a cui evidentemente non è andata giù la faccenda.

In coppia dal 2013, la Dalmazio è madre di un bambino di nome Ian, nato nel 2016.

E voi avete seguito ieri sera la prima puntata di Studio Battaglia?