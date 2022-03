Ci sarà Doc 3? Parla Luca Argentero: la rivelazione fa ben sperare

La seconda stagione sta giungendo al termine, ma ci sarà Doc-nelle tue mani 3? Parla Luca Argentero: le sue parole fanno ben sperare.

Qualche giorno prima il finale di stagione di Vostro Onore, è giunto il momento di salutare Doc-nelle tue mani! Proprio stasera, Giovedì 17 Marzo, andrà in onda l’ultima puntata. Questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo, accadrà di tutto. E questo, purtroppo, ci renderà davvero difficile staccarci dall’amatissima serie televisiva.

Così come la prima stagione, anche questa andata in onda nelle ultime otto settimane è stata davvero straordinaria. Ricca di colpi di scena, di storie appassionanti e ‘misteri’ da risolvere, i nuovi episodi di Doc non hanno fatto deluso le aspettative del suo amatissimo pubblico. E, settimana dopo settimana, hanno saputo registrate dei picchi di share impressionanti. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà tra qualche ora, siete curiosi di sapere tutto quello che sappiamo su Doc 3? Il medical drama di Rai Uno, infatti, avrà un prosieguo oppure no? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio Luca Argentero. Nel corso di una sua intervista a Davidamaggio.it, l’amatissimo Andrea Fanti si è lasciato andare a delle parole che fanno ben sperare. Eccole qui!

Ci sarà Doc 3? Cosa dice Luca Argentero in merito: non ci sono più dubbi

Tra qualche ora andrà in onda l’ultima puntata di questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani, ma sono davvero tantissime le persone che si chiedono quali sono le sorti del medical drama. Ci sarà o no una terza stagione? Sappiamo benissimo che, sin dalla sua prima puntata, la serie tv ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed è proprio per questo motivo che sono diversi coloro che si chiedono se ci sarà o meno Doc 3.

In merito ad un ipotetico prosieguo di Doc-nelle tue mani, Luca Argentero non ha perso occasione di poter esprimere un concetto molto chiaro. E, a Davidemaggio.it, ha detto: “Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni“, ha detto. Spiegando, inoltre, che a lui piacerebbe molto continuare. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, le sue parole fanno ben sperare, ma al momento non c’è ancora alcuna conferma.

Cosa ne pensate?