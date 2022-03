La dottoressa Pimple Popper, Yamileth: decisione inevitabile, cos’è successo

La dottoressa Pimple Popper, Yamileth prende una decisione inevitabile per via della sua pelle: cos’è successo, il dramma.

Forse non tutti lo immaginano, ma ci sono persone che soffrono terribilmente per via dei loro problemi alla pelle. Lo abbiamo potuto constatare con Irais, ma ne abbiamo avuto la conferma anche Yamileth. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata alle telecamere de La dottoressa Pimple popper.

Alle telecamere del docu-reality di Real Time, Yamileth si è descritta come una ragazza piuttosto insicura sul suo aspetto fisico. E quello che la rende particolare infelice è il fatto che lei non è mai stata così. Dotata di una bellezza più unica che rara, la giovane ha raccontato di aver cambiato profondamente il suo modo d’essere quando le è iniziata a comparire una grossa massa sul petto, condizionando fortemente la sua vita. Yamileth, infatti, ha raccontato di essere ancora a scuola quando ha visto il suo corpo cambiare radicalmente e – dopo essere stata oggetto di scherno e derisione – ha deciso di lasciare gli studi per gettarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Al momento della sua partecipazione al programma, la ragazza lavorava nei locali notturni, ma continuava a vivere un cattivo rapporto col suo corpo. Secondo voi, la dottoressa Pimple popper l’avrà aiutata?

Yamileth chiede aiuto alla dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Dopo aver abbandonato gli studi per bullismo ed essere andata a lavoro da giovanissima, Yamileth sente la necessità di vivere il rapporto col suo corpo come tante ragazze della sua età. Ed ha scelto così di chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper. Alle telecamere del programma, la giovanissima ragazza ha raccontato di aver visto comparire una pallina sulla parte del petto quando era soltanto una ragazzina. Col passare del tempo, però, la situazione è di gran lunga peggiorata, tanto da arrivare ad avere delle dimensioni davvero considerevoli.

Così come quella di Aziza e la sua amica Lauren, anche la protuberanza sul petto di Yamileth era una semplice cisti, che la dottoressa Pimple popper ha immediatamente e semplicemente rimosso con una semplice operazione. Al suo termine, Yamileth si è detta più che entusiasta del risultato ottenuto.

“Ho visto una persona nuova. Ora ho più autostima”, ha detto Yamileth.