Paolo Bonolis, l’inaspettato commento sul ruolo da opinionista di sua moglie

A distanza di mesi dal suo inizio, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad un commento sul ruolo di opinionista di sua moglie: cosa ha detto.

Il viaggio di Sonia Bruganelli al GF Vip è ufficialmente terminato! A distanza di 6 mesi esatti dall’inizio di questa sua avventura nello studio di Cinecittà, una delle colonne portante del reality ha salutato il suo pubblico.

Cosa ne sarà di Sonia Bruganelli l’anno prossimo? Così come Alfonso Signorini, anche l’imprenditrice verrà confermata sulla poltroncina da opinionista? Questo è ancora tutto da vedere. Come ricorderete, la Bruganelli aveva già annunciato la sua assenza nell’edizione prossima. Seppure sembra esserle stato calzato addosso, il ruolo da opinionista non è affatto il suo lavoro. E, infatti, Sonia aveva già rivelato che – dopo il GF Vip – se ne sarebbe ritornare a lavorare insieme a suo marito. A quanto pare, sembrerebbe che le carte in tavola siano cambiate. E che ci siano delle buone possibilità che la Bruganelli possa ritornare a sedersi sulla seggiolina di Cinecittà. Vi piacerebbe come idea? A noi si, tantissimo! In attesa di averne la conferma, vi sveliamo cosa ha pensato Paolo Bonolis del ruolo da opinionista assunto da sua moglie.

Paolo Bonolis commenta il ruolo di opinionista di sua moglie: cosa ha detto

Fino a questo momento, Paolo Bonolis ha sempre taciuto e non si è mai espresso su questa nuova esperienza televisiva di sua moglie Sonia Bruganelli. A distanza di qualche ora dall’attesissima ultima puntata, alla fine della quale ha vinto Jessica Selassiè, l’amatissimo conduttore televisivo non si è affatto trattenuto dal dare il suo commento su queste “nuove vesti” di sua moglie. Poco prima della diretta, infatti, il buon Bonolis ha dedicato un messaggio social alla sua Sonia.

Il segreto del loro matrimonio è proprio questo: sostenersi a vicenda! È proprio quello che ha fatto Paolo Bonolis a conclusione del percorso di Sonia Bruganelli al GF Vip. Poche ore prima della finale, infatti, il conduttore ha riservato a sua moglie delle dolci ed emozionanti parole.

“Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo”, ha iniziato Paolo Bonolis questo commovente messaggio per sua moglie, sottolineando quanto sia una donna ricca di risorse.