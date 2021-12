Dove vive Gerry Scotti: casa fantastica, una bomboniera del cuore della città

Avete visto dove vive Gerry Scotti? La sua casa si trova nel cuore del città: su Instagram in piccolo ‘dettaglio’, è una bomboniera.

Si tratta di uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana! Stiamo parlando proprio di lui: Gerry Scotti! Colonna portante di tantissimi programmi di successo, l’amatissimo presentatore vanta di un seguito piuttosto clamoroso!

Leggi anche –> Gerry Scotti a Sanremo 2022? Il conduttore rompe il silenzio: finalmente tutta la verità

La sua carriera nel mondo della televisione, lo sappiamo benissimo, è iniziata in modo piuttosto ‘anomalo’. Dapprima come conduttore radiofonico, il buon Scotti si rende conto molto presto qual è la sua strada. Ed inizia a percorrerla. Da quel momento, Gerry è inarrestabile! Conduttore di tantissimi programmi televisivi di successo, a partire da varietà e quiz fino a programmi musicali e di intrattenimento, il simpaticissimo Scotti riesce a costruirsi una carriera davvero impressionante. Il pubblico che lo ama è vastissimo. E il successo riscontrato è davvero pazzesco! Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa su di lui? Vi sbagliate di grosso! Sapete, ad esempio, dove vive Gerry Scotti? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Leggi anche –> Gerry Scotti, chi è suo figlio e cosa fa nella vita? Non tutti sanno che…

Dove vive Gerry Scotti e com’è la sua casa? Fantastica!

Se vi siete mai chiesti dove vive Gerry Scotti e com’è fatta la sua casa, non potete non proseguire con la lettura dell’articolo. Il conduttore è un volto amatissimo della televisione italiana, eppure nonostante questo non tutti sanno questo piccolo aspetto della sua vita. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa nel dettaglio? Ebbene: partiamo insieme!

Leggi anche –> Gerry Scotti, sapete chi è e cosa fa nella vita la sua bellissima compagna?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che attualmente Gerry Scotti viva a Milano. Ed, in particolare, in un appartamento posizionato al centro della città. Non abbiamo moltissime informazioni sull’arredo e né sullo stile scelto per la dimora. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, però, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che ci mostra l’ingresso di casa Scotti-Perino. Dal quale, inoltre, si intravede anche qualche altro piccolo scorcio. Siete curiosi di vederlo? Vi accontentiamo immediatamente:

Rivestito in parquet con un lungo tappeto, questo piccolo angolo di casa ci fa intendere una sola cosa: non soltanto è fantastica, ma è una vera e propria bomboniera. Siete d’accordo con noi?