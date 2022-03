Il giovane Luigi di Amici 21 ha una fidanzata? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante del famoso talent di Canale 5.

L’ingresso di Luigi al serale di Amici 21 ha tenuto un po’ tutti sulle spine. Seppure il suo professore Rudy avesse chiaramente detto che meritava la maglia dorata, ha anche ammesso di non volerla concedere subito perché voleva vedere quel ‘quid’ in più. Dopo settimane, finalmente l’ha visto. E nel corso dell’ultima registrazione prima del serale, ha confermato la presenza di Luigi al serale. Fantastico!

Luigi Strangis, quindi, è a tutti gli effetti un cantante della fase finale di Amici 21. Sarà lui il vincitore di quest’edizione? Le carte in regola, diciamoci la verità, ci sono tutte, ma per saperlo dobbiamo aspettare ancora un altro po’. In attesa, capiamo qualche cosa in più su di lui. Ad esempio, il giovane Luigi ha una fidanzata? In molti se lo chiedono, ma non tutti sono riusciti a darsi una risposta. Ebbene. Ci pensiamo noi!

Amici 21, Luigi ha una fidanzata? Cosa sappiamo

Nel corso di questi lunghi mesi, abbiamo conosciuti i giovani talenti della scuola di Amici per il loro percorso artistico, ma vi siete mai chiesti di conoscere qualche cosa in più sul loro conto. Siamo certi, ad esempio, che in tantissimi si chiedono se Luigi abbia o meno una fidanzata. Non ne abbiamo la conferma, ma a quanto pare sembrerebbe essere single.

Nel corso di una puntata di Amici 21 del mese di Gennaio scorso, a Luigi è stato dato il compito di interpretare la canzone di Riccardo Cocciante ‘Quando finisce un amore’. È proprio in quest’occasione che, per la prima volta, il giovane cantante si è sbilanciato sulla sua vita privata. Sembrerebbe che, fino al 14 Febbraio del 2019, Luigi fosse fidanzato, ma che la sua storia sia finita – dopo diversi tira e molla – per via dei genitori di lei, che non volevano questa relazione.

Il suo rapporto con Carola

Oltre che per la sua straordinaria bravura, Luigi ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano per il suo rapporto con Carola. Inizialmente, i due giovanissimi talenti erano molto complici. E i telespettatori credevano e, molto probabilmente, speravano che potesse nascere qualcosa. Purtroppo, non è stato affatto così. Col passare del tempo, infatti, i due si sono allontanati, fino ad essere completamente irraggiungibili. Recentemente, la giovanissima ballerina ha dichiarato di essere ad un passo dall’innamoramento, mentre lui non si è mai espresso in merito.

Vi piacevano come coppia?