“Volevo fare un’esperienza inedita col mio compagno”: tra loro ci sono ben 30 anni di differenza

Protagonista indiscussa di Pechino express 2022, la famosa attrice e produttrice ha svelato uno dei motivi reali che l’ha spinta a prendere parte a questa fantastica avventura intitolata “La rotta dei sultani”. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il volto noto del piccolo schermo nostrano non solo abbia accettato l’offerta perché – dopo due anni di Covid – ha avvertito la necessità di partire, di viaggiare e cambiare aria, ma anche voleva viversi un’esperienza del tutto inedito insieme al suo compagno. Tra loro sembrerebbe che ci siano ben 30 anni di differenza, eppre questo non rappresenta affatto un problema. Anzi, proprio in merito a questo argomento l’attrice ha detto: “Non mi è mai importata l’età nemmeno quando stavo con persone molto più grandi di me. La vita è fatta di incontri, sbagli, alchimie, non di anagrafe e numeri”.

Sembrerebbe che questa sia l’ultima “occasione” per i reality! Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip nel 2019 ed essere diventata una delle sue protagoniste indiscusse e dopo essere partita alla volta della Cappodacia con il cast di Pechino Express 2022, Rita Rusic sembrerebbe che sia pronta a chiudere definitivamente con questo tipo di programmi. Ad averlo confessato, è stata la diretta interessata a Fq Magazine.

A Il Fatto Quotidiano, come dicevamo precedentemente, l’attrice ha svelato anche il motivo della sua partenza. Da una parte, ha influito la voglia di viaggiare. Dall’altra, invece, il desiderio di provare una nuova esperienza col suo compagno. Lui si chiama Cristiano, ha ben 30 anni in meno dalla Rusic e di professione fa il modello. I due, a quanto pare, starebbero insieme da diverso tempo. E, nonostante la differenza d’età, sono davvero affiatati.

Dopo l’eliminazione delle tik toker e degli atletici, credete che i fidanzatini possano vincere questa edizione di Pechino Express 2022? Noi ce lo auguriamo!