Impressionante! Roberta Morise è identica a sua mamma: la foto parla da sola

Sta per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi e il pubblico ne sarà felicissimo visto che la bella Roberta Morise è un volto televisivo amatissimo da anni. Originaria di Cariati, in provincia di Cosenza, è nata il 13 marzo del 1986 ed ha esordito nel mondo dello spettacolo attraverso il concorso di Miss Italia dove, nel 2004, riesce a conquistare il quarto posto in finale.

Vista la sua attitudine al canto, dopo l’esperienza a Salsomaggiore ha l’opportunità di lavorare come corista nel programma di Rai1 I raccomandati, condotto da Carlo Conti. Il successo pieno, però, arriva con L’Eredità, nel ruolo di Professoressa.

Sempre con Carlo Conti inizia a condurre I migliori anni e successivamente è al timone di Easy Driver, al fianco di Veronica Gatto. Nel 2018 passa su Sky Arte dove prende parte a Sei in un paese meraviglioso e a I Fatti vostri, su Rai 2 insieme a Giancarlo Magalli dove resta fino al 2020.

Infine, domani sera la vedremo finalmente sbarcare sulla meravigliosa spiaggia di Cayo Cochinos, in veste di naufraga di questa edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Insomma, da quasi vent’anni Roberta Morise è una showgirl amatissima e certamente una delle donne più belle della tv. Non tutti hanno visto la sua mamma, sapete che sono due gocce d’acqua?

Roberta Morise è il ritratto della sua mamma: guardate qua!

Felicemente in coppia da gennaio dell’anno scorso con il giovane imprenditore Giulio Fratini, la Morise è stata a lungo fidanzata in passato con Carlo Conti. La loro storia è poi terminata a causa dell’importante differenza d’età: “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi“, raccontò l’ex Professoressa al settimanale Chi.

Molto seguita sui social, la futura naufraga ha pubblicato tempo fa uno scatto della sua mamma lasciando davvero tutti di stucco: vi assicuriamo che sembra di vedere lei! Bellissima come la figlia, stessi occhi, stesso sorriso e stessa carnagione scura.

