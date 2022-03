La clinica della pelle, Rimi ha raccontato il suo incredibile dramma che vive da circa due anni: immagini choc, mai visto niente prima d’ora.

Avete mai seguito una puntata de La clinica della pelle? In onda su Real Time, il programma – proprio come gli episodi de La dottoressa Pimple Popper – racconta le storie di quelle persone che vivono da diverso tempo con problemi alla loro pelle e che sono fortemente decisi a voler cambiare la loro vita.

Dopo la storia choc di Gareth ed Ally, la protagonista di questo nostro articolo è lei: Rami! Seppure giovanissima, la ragazza ha raccontato di diverse da diverso tempo con questo orrendo problema alla pelle e di avere un disperato bisogno di ritornare a vivere la vita che viveva prima. “È iniziato due anni fa: inizialmente era una foruncolo, ma è cresciuto sempre di più fino ad esplodere”, ha iniziato a raccontato. Spiegando che, dopo quel momento, la sua pelle ha iniziato a sfaldarsi e a strapparsi via. Ovviamente, prima di rivolgersi alla dottoressa Craythorne, Rami ha raccontato di essere un cura da un altro dermatologo, ma di non aver mai trovato giovamento.

La storia choc di Rami a La clinica della pelle: immagini devastanti

La malattia di Rami, come spiegato dalla dottoressa del programma La clinica della pelle, è una malattia piuttosto rara. Si tratta, infatti, di pioderma gangrenoso, scatenato – molto probabilmente – dal diabete da cui è affetta da diverso tempo. La pelle di Rami, purtroppo, appariva in condizioni davvero disastrose. E il processo di guarigione è stato piuttosto lungo.

Per permettere a Rami una vita migliore, la dottoressa non soltanto si è immediatamente messa in opera con il laser a diossido di carbonio per eliminare il bordo presente sulla guancia destra, ma ha anche fatto in modo che la giovane si potesse affidare alle mani di un chirurgo plastico per poter stare in pace con se stessa. Ci sarà riuscita nel suo intento? Assolutamente si! Sia dopo il suo intervento che quello del chirurgo, la pelle di Rami è apparsa completamente diversa.

Oggi Rami finalmente sorride! Tantissimi auguri.