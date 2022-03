Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 20 Marzo: finalmente tutta la verità, decide di raccontarla solo ora, cosa ci aspetta.

Se la puntata andata in onda nel giorno della festa del papà è stata imperdibile perché ha visto alternarsi tantissimi ospiti ed emozioni, quella di Verissimo di Domenica 20 Marzo lo sarà ancora di più.

Come al solito, la puntata di Verissimo di quest’oggi sarà ricca di ospiti. Come trapelato dalle anticipazioni condivise su Mediaset Play, infatti, ci saranno tantissimi concorrenti del GF Vip, ma non solo. Il reality di Canale 5, che da poco si è concluso con la vincita del montepremi da parte di Jessica Selassiè, non sarà l’unico argomento che verrà trattato da Silvia Toffanin nello studio televisivo di Cologno Monzese, ma ce ne sarà anche un altro che – in questi ultimi giorni – ha tenuto parecchio banco. Pronti a saperne di più? Benissimo!

Anticipazioni ed ospiti della puntata di Verissimo di Domenica 20 Marzo

A differenza della settimana prossima, la puntata di Domenica 20 Marzo di Verissimo inizierà al solito orario. A partire dalle ore 16:30, quindi, sintonizzatevi su Canale 5 e non perdetevi questo ulteriore appuntamento indimenticabile, ma soprattutto ricco di ospiti. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni?

Se anche voi vi starete chiedendo cosa accadrà oggi a Verissimo, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Ecco tutti gli ospiti di questa nuova puntata:

Jessica Selassiè: è stata proprio lei la vincitrice del GF Vip. Dopo 6 mesi dall’inizio della sua avventura nella casa di Cinecittà, la principessa ne è uscita da vincitrice. Da Silvia Toffanin, la bella Jessica non sarà affatto da sola: sarà, infatti, accompagnata dalle sue due sorelle. Supponiamo, inoltre, che alla padrona di casa di Verissimo parlerà anche della sua “infatuazione” per Barù;

Davide Silvestri: da attore a mastro birraio e secondo classificato al GF Vip, che forza! Il buon Silvestri racconterà a Silvia Toffanin la sua esperienza;

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: non potevano non esserci anche loro! Insieme a Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, anche i due ragazzi hanno iniziato una splendida storia d'amore. Si affronterà anche il discorso maternità? Recentemente, Sophie si è lasciata andare ad un'inaspettata rivelazione in merito;

Delia Duran ed Alex Belli: ritorneranno anche loro nello studio di Verissimo, ma stavolta consapevoli del loro forte amore e legame;

Ilary Blasi: manca poco alla nuova edizione de L'Isola dei famosi 2022. Oltre a presentarla, però, la conduttrice romana racconterà tutta la verità sulla presunta crisi con suo marito Francesco Totti.

Come al solito, ne vedremo delle belle! Noi non ce la perderemo, voi?