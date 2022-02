Alle telecamere de La clinica della pelle, Gareth ha raccontato di quanto il suo problema abbia radicalmente cambiato la sua vita.

Altro paziente della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle, ma soprattutto altro problema da tenere a bada. Stiamo parlando del giovane Gareth, che da circa cinque anni vive una situazione davvero impressionante.

L’incubo di Gareth, come raccontato dal diretto interessato, è iniziato circa 5 anni prima della sua partecipazione al programma. Seppure il problema alla sua pelle non fosse assolutamente nulla di grave e di non risolvibile, l’uomo ha raccontato alle telecamere del programma quanto questo abbia fortemente condizionato la sua vita, fino a cambiarla radicalmente. Non soltanto, infatti, Gareth era costretto a convivere con un dolore lancinante e delle fitte davvero pazzesche, ma era stato anche costretto a smettere di fare quello che più gli piaceva. “Ho paura che diventi sempre più grosso”, ha detto Gareth. Scopriamo insieme cosa è successo.

Gareth a La clinica della pelle: “Negli ultimi sei mesi è triplicato”

Circa cinque anni prima della sua partecipazione al programma, è iniziato a crescere un lipoma sul fianco di Gareth. Dapprima con delle dimensioni ragionevoli, il giovane ha raccontato a La clinica della pelle quanto questo sia cresciuto nell’ultimo periodo, fino a raggiungere una grandezza triplicata. Una situazione del tutto insostenibile, da come si può chiaramente comprendere. E che ha spinto il giovane a chiedere aiuto.

Appena recatosi presso lo studio della dottoressa Craythorne e viste le dimensioni del lipoma, la dermatologa irlandese ha preferito non procedere subito con l’operazione, bensì sottoporre Gareth ad un’ecografia. È soltanto così, infatti, che si è resa conto che il lipoma era ben saldato al tessuto muscolare tanto da non poter operare nel suo studio, ma di procedere con l’anestesia generale.

A distanza di tre settimane dall’operazione, Gareth è ritornato dalla dottoressa Craythorne. E la dermatologa non ha potuto fare a meno di notare non solo di quanto la cicatrice si sia appiattita notevolmente, ma quando la situazione stia procedendo alla grande.