Mila Suarez è tra le concorrenti de La pupa e il secchione, ma cosa sappiamo? Dalle origini a cosa faceva prima del successo.

Dopo La pupa e il secchione e viceversa di poco più di un anno fa, il famosissimo programma di Italia Uno è ritornato in onda con una conduttrice d’eccezione. Stiamo parlando proprio di Barbara D’Urso.

In contemporanea al suo impegno quotidiano con Pomeriggio Cinque, l’amatissima conduttrice campana ha accettato un altro impegno, che la tiene occupata ogni Martedì sera. Si tratta proprio del famoso “La pupa e il secchione”. Chiusi all’interno di una villa, ciascuna pupa e ciascun secchione dovranno studiare e prepararsi per le prove che – settimana dopo settimana – dovranno essere giudicate da Soleil Sorge, Federico Fashion Style ed Antonella Elia. Tra i tantissimi nomi che ci sono nel cast, vi è anche lei: la splendida Mila Suarez. Nel corso della prima puntata, la giovanissima modella è stata già al centro dello studio per uno scontro con la bella Sorge, ma in attesa di vedere cosa accadrà Martedì prossimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei?

Chi è Mila Suarez, concorrente de La pupa e il secchione: origini, età, Instagram e vita privata

Il cast di questa edizione de “La pupa e il secchione show” è davvero fenomenale. Scopriamo, però, qualche cosa in più su una delle sue protagoniste indiscusse: Mila Suarez.

Nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988, Mila Suarez ha ben 33 anni e di professione fa la modella. Trascorsi l’infanzia ed adolescenza tra Italia, il suo paese d’origine e la Spagna, appena diventa maggiorenne decide di trasferirsi a Parma e di iniziare la sua carriera da modella. In contemporanea ad essa, però, la Suarez inizia anche a muovere i primi passi nel mondo della tv. Dapprima a Uomini e donne ed, in seguito, a Temptation island, Mila cavalca l’onda nel successo a partire dal 2019, quando entra nella casa del Grande Fratello. Ad oggi, oltre a continuare la sua carriera da modella ed indossatrice, è anche un’affermatissima e seguita web influencer. Su Instagram – il cui nickname è @mila.suarez_ – è attivissima, ma anche molto seguita. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere foto che mostrano la sua incredibile bellezza.

Ad oggi, sembrerebbe che Mila Suarez sia single. Dopo la fine della sua storia d’amore con Alex Belli, la modella marocchina sembrerebbe avere il cuore libero. Chissà, si innamorerà di un secchione? Staremo a vedere!

Cosa fa per mantenersi in forma?

Alle telecamere de La pupa e il secchione, Mila ha raccontato di amare il suo corpo. Per renderlo così, la modella ha svelato di sottoporsi a massaggi, di essere solita recarsi alla Spa, di fare pilates e di allenarsi tanto. Insomma, è inarrestabile. E i risultati si vedono tutti!

Cosa ne pensate di lei?