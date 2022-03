La Pupa e il Secchione Show, chi è Alessio Tripi: età, di dov’è, lavoro, vita privata e profilo Instagram

Ci sarà anche Alessio Tripi tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show appena iniziata: scopriamo chi è!

La quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show ha preso il via lo scorso martedì 15 marzo portando con sé tantissime novità: come spiegato dalla conduttrice Barbara D’Urso in un’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni, la formula dello storico programma di Italia 1 è stata rinnovata rendendola più simile a quella di un reality.

I concorrenti vivranno insieme in una favolosa villa e ogni martedì sera torneranno in studio per la diretta. Come accadeva già da qualche anno, protagonisti non sono solo pupe e secchioni ma anche pupi e secchione.

Alessio Tripi, ad esempio, fa parte dei pupi che con i loro strafalcioni ci regaleranno siparietti indimenticabili. Nel corso della prima puntata, questo bellissimo ragazzo di 26 anni è stato scelto dalla secchiona Valentina Matteucci.

Pronti a scoprire cosa ha raccontato Alessio nella sua clip di presentazione?

Chi è Alessio Tripi: tutto ciò che sappiamo sul concorrente de La Pupa e il Secchione Show

Nato a Firenze nel 1995, Tripi è operaio in una ditta di pelli. Visto il suo fisico scultoreo, non stupisce che come seconda attività svolga quella di body builder. Non è nota la sua data di nascita esatta né si hanno informazioni sulla sua famiglia.

Nel video andato in onda in puntata, dice di sé: “Sono bello, sono bellissimo. Fisico scolpito, occhi azzurri, manca un po’ di intelligenza, ma fa niente!”. Ha raccontato che quando interagisce con le donne, a loro non interessa la sua cultura. Inoltre ha detto che di una donna nota subito le curve e il viso.

Il suo profilo Instagram, @alessio_tripi, conta già 24mila follower, numero destinato certamente ad aumentare. I suoi scatti sono per lo più selfie o foto che lo ritraggono durante le esibizioni come body builder. Alessio ha anche diversi tatuaggi ed ama viaggiare.

Attualmente è single, ma ha ammesso di avere avuto una vita sentimentale molto movimentata: “Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista”.

Per scoprire cosa combinerà Alessio nella sua avventura in tv, non perdetevi la puntata di domani sera de La Pupa e il Secchione Show!