Barbara D’Urso, pessima notizia per la conduttrice: vero e proprio colpo basso

Nelle ultime ore Barbara D’Urso si è trovata a fare i conti con una notizia non proprio esaltante: cos’è successo alla conduttrice.

Come annunciato da tempo, La Pupa e il Secchione Show ha preso il via martedì 15 marzo: un’edizione totalmente rinnovata, molto più simile ad un reality, che vede per la prima volta al timone Barbara D’Urso.

La nota conduttrice Mediaset ha accettato con grande entusiasmo di cimentarsi in quest’avventura su Italia 1 e l’esordio è stato molto soddisfacente in termini di ascolti. La grande attesa per il cast, la giuria e tutte le altre novità previste era stata ripagata al momento del debutto.

Martedì 22 è poi andato in onda il secondo appuntamento col programma che vede protagoniste coppie formate da pupe e secchioni e viceversa. Ospite della serata Lulù Selassié, ex Vippona e sorella della vincitrice dell’edizione del GF Vip appena conclusa

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e la conduttrice si trova a dover affrontare la situazione.

Barbara D’Urso, la notizia che non ci voleva: cos’è successo alla conduttrice

Non si può certo dire che questa edizione de La Pupa e il Secchione Show non sia stata pensata e curata nei minimi dettagli: non dimentichiamo, ad esempio, che la stessa giuria è composta da personaggi ‘azzeccatissimi’ come Antonella Elia, Federico Fashion Style e l’ex gieffina Soleil Sorge.

Dopo un esordio elettrizzante, che aveva raggiunto una media del 12% di share, la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show è riuscito a totalizzare appena il 9%: l’entusiasmo della partenza sembra stia, quindi, già calando.

A confrontarsi con Italia 1, martedì scorso c’erano principalmente: la fiction di Rai1 Studio Battaglia che è stata vista da ben 4.039.000 spettatori col 18.7%; il film Quasi Amici su Canale 5 che ha avuto 1.589.000 di spettatori totalizzando l’8.3% di share. Il risultato di Italia 1 con La Pupa e il secchione Show è stato invece di 1.370.000 spettatori con uno share del 9.05%.

Continua quindi il clamoroso successo delle fiction Rai, che anche con Studio Battaglia si confermano il genere preferito dal pubblico. La serie interpretata da Lunetta Savino, Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero, che narra le vicende di quattro donne che lottano per i propri sogni e contro le proprie delusioni, risulta essere sempre più amata.

Intanto, la programmazione del reality di Barbara D’Urso ha già subito la prima modifica. Ad ogni modo, tutto può ancora accadere e chissà quali sorprese attendono il pubblico di Italia 1!

