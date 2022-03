Ilary Blasi notevolmente dimagrita, ma la dieta c’entra poco: cosa fa in realtà per essere così in forma

Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi rivela il ‘segreto’ dietro il suo dimagrimento: ecco cosa fa per essere in forma.

L’Isola dei Famosi 2022 è cominciata da poco, ma all’occhio del pubblico nulla sfugge: già durante la prima puntata andata in onda lunedì 21 marzo, i telespettatori hanno notato un particolare che riguarda proprio la conduttrice Ilary Blasi.

Alla sua seconda esperienza con il longevo reality show nato nel lontano 2003 su Rai2, la moglie di Francesco Totti si è mostrata in splendida forma come sempre. Nonostante abbia avuto sempre un’ottima forma fisica, stavolta molti hanno visto un dimagrimento abbastanza evidente, come era accaduto anche alla finale del GF Vip 6 a cui è stata ospite sfoggiando due magnifici jeans super trendy.

Per inaugurare questa nuova stagione de L’Isola, la Blasi ha indossato una tutina nera con tagli su scollatura e torace che sottolineava ancora di più il suo fisico snello e slanciato. Se vi state chiedendo quale sia il suo ‘segreto’ per un corpo così, è stata lei stessa a rivelarlo. Ma forse vi stupirà sapere che non si tratta di dieta, o meglio, non so di quello.

Come fa ad essere in forma Ilary Blasi: ecco cosa fa ogni giorno

Certamente, per ottenere un fisico eccellente come quello di Ilary, è necessario controllare l’alimentazione, la quale deve essere sana ed equilibrata. Ciò non toglie la possibilità di qualche ‘sgarro’: sulle pagine di Chi, la bionda ex letterina di Passaparola ha ammesso che solo una volta a settimana mangia qualunque cosa voglia. Per il resto dei giorni, niente tentazioni!

Non nasconde poi quanto sia importante la costanza: “Nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”. Ma è solo grazie alla dieta che la vediamo particolarmente dimagrita quest’anno?

Ebbene, sembrerebbe di no! Oltre ad essere molto disciplinata a tavola, Ilary dedica quotidianamente un po’ di tempo all’attività fisica. Su questo punto, è stata molto dettagliata: “Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene. E poi camino tutti i giorni. Sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso 3 chili sembrano di più”.

Il suo ‘trucchetto’ sarebbe quindi camminare molto, più che controllare l’alimentazione: a giudicare dai risultati, ha proprio ragione!