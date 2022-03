Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 26 Marzo: un’intervista doppia imperdibile, ci saranno proprio loro.

Se tutte le altre puntate di Verissimo sono state imperdibili, questa di Sabato 26 Marzo lo sarà ancora di più. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da Mediaset Play, sembrerebbe che ci siano degli ospiti davvero impressionanti.

Nel corso di queste lunghe ed intense settimane abbiamo assistito a delle puntate di Verissimo piuttosto incredibili. C’è chi, infatti, ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per raccontare tutta la verità sulla sua storia d’amore o chi, invece, decide di rispondere ad una “curiosità” di tutti i suoi fan, cosa accadrà quest’oggi? Al momento, è ancora tutto da sapere. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, però, sembrerebbe che assisteremo ad una puntata imperdibile. Come al solito, si alterneranno volti inediti e non. A proposito, tra qualche ora ci attende un’intervista doppia impressionante. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Verissimo, puntata del 26 Marzo: tutte le anticipazioni

Dopo la puntata di Domenica scorsa, Verissimo è pronto a ritornare in onda il Sabato pomeriggio con una puntata e degli ospiti davvero incredibili. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che si darà ampio spazio ad Amici – dal momento che tra qualche ora andrà in onda la seconda puntata del serale – ma non solo. Pronti a sapere tutte le anticipazioni di Verissimo del 26 Marzo? Vi accontentiamo immediatamente.

Ospiti impressionanti a Verissimo quest’oggi, eccoli tutti:

Soffia Goggia: reduce dalla vittoria alla Coppa del mondo in discesa libera, l’atleta sarà ospite di Verissimo per la sua prima volta in assoluto. La giovane si racconterà tra carriera, vita privata e sport. Da non perdere!;

reduce dalla vittoria alla Coppa del mondo in discesa libera, l’atleta sarà ospite di Verissimo per la sua prima volta in assoluto. La giovane si racconterà tra carriera, vita privata e sport. Da non perdere!; Nina Moric: a distanza di qualche anno dalla sua ultima apparizione televisiva, la bellissima modella croata ritornerà a raccontarsi;

a distanza di qualche anno dalla sua ultima apparizione televisiva, la bellissima modella croata ritornerà a raccontarsi; Dasha Dereviankina: modella ucraina, nonché moglie di Stefano Sala, sarà ospite a Verissimo per raccontare il dramma della guerra tra Ucraina e Russia;

modella ucraina, nonché moglie di Stefano Sala, sarà ospite a Verissimo per raccontare il dramma della guerra tra Ucraina e Russia; Alice Del Frate e Gio Montana: reduce dalla loro esperienza ad Amici, i due talenti racconteranno le loro emozioni e sensazioni;

reduce dalla loro esperienza ad Amici, i due talenti racconteranno le loro emozioni e sensazioni; Infine, una doppia intervista da non perdere: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due “temutissimi” professori di Amici regaleranno dei momenti imperdibili.

Seguirete questa puntata?