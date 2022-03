La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento abbandona: potrebbe sostituirla un’ex gieffina famosissima

Flavia Vento abbandona La Pupa e il Secchione Show: in base agli indizi dati da Barbara D’Urso, potrebbe sostituirla proprio lei!

Come era nell’aria già da giorni, Flavia Vento anche stavolta non ha resistito ed ha deciso di abbandonare La Pupa e il Secchione Show di cui era concorrente fino a non più di due giorni fa. Nonostante abbia assicurato a Barbara D’Urso e la produzione che non avrebbe ripetuto lo stesso iter degli altri reality a cui ha partecipato, la showgirl non ce l’ha fatta e se n’è andata.

Ricorderete sicuramente i suoi clamorosi abbandoni di cui l’ultimo, in ordine di tempo, avvenne al GF Vip 5. Flavia decise di lasciare il gioco dopo solo 24 ore, un record assoluto! In quell’occasione, spiegò tra le lacrime di voler andar via per poter accudire i suoi amati cani.

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show è iniziata martedì 15 marzo e vede al timone per la prima volta Barbara D’Urso. Quest’ultima, aveva già accennato giorni fa ad una ‘crisi’ della Vento che sarebbe stata disposta “a fare le valigie”.

Ora, non ci sono più dubbi: la bella concorrente 44enne in coppia col secchione egittologo Aristide Malnati che tanto abbiamo amato al GF Vip 4, si è ritirata ufficialmente. In onda ieri a Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha dato degli indizi su chi potrebbe entrare al posto di Flavia e non si tratta affatto di un volto sconosciuto.

Chi sostituirà Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show: si tratterebbe proprio di lei!

Da quanto rivelato da Barbara D’Urso, si intuisce che la nuova pupa che giocherà accanto a ‘Mumy’ potrebbe essere una vecchia conoscenza del programma e un’ex gieffina molto amata.

“Per Aristide è in arrivo un’altra pupa. E no, non si tratta di Paola Caruso, ma proprio un’altra. L’identità la sveleremo martedì in puntata, ma posso darvi degli indizi. Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv”, ha spiegato la conduttrice.

Ha poi aggiunto dei dettagli che fanno pensare immediatamente all’ex gieffina Francesca Cipriani: “Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima. Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera“.

Se dovesse trattarsi della Cipriani, siamo sicuri che il pubblico ne sarà felicissimo!