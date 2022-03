Cosa faceva Tina Cipollari prima di approdare in tv: l’avreste mai detto?

Tutti la conoscono come opinionista di Uomini e Donne, ma quanti sanno cosa faceva Tina Cipollari prima di lavorare in tv?

La storia personale e professionale di Tina Cipollari è legata principalmente al programma televisivo Uomini e Donne. Qui, oltre ad essere diventata molto popolare, ha incontrato anche l’ex marito Kikò Nalli che le ha dato tre figli.

Il suo look da ‘vamp’ e la sua personalità battagliera ha fatto sì che da corteggiatrice venisse ‘promossa’ prima a tronista e poi addirittura ad opinionista del programma. Molti ricorderanno infatti che la bionda 56enne partecipò al dating show di Canale 5 nel lontano 2001 per cercare di conquistare Roberto, il primo tronista in assoluto della storia.

Il corteggiamento non andò a buon fine e Tina non fu scelta, ma la stagione successiva ebbe l’opportunità di sedere sul trono. La storia con l’uomo scelto alla fine del percorso non durò a lungo e quando diventò opinionista conobbe il suo ex marito, il famoso parrucchiere ed ex gieffino Kikò.

Il successo della biondissima viterbese fu tale che, in quei primi anni Duemila, fu voluta anche in altri programmi come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Indimenticabile, inoltre, la sua partecipazione al reality Il Ristorante condotto da Antonella Clerici. Ad ogni modo, da vent’anni a questa parte è il volto simbolo di Uomini e Donne, ma pochi sanno cosa faceva prima. Siete pronti a scoprirlo?

Quasi nessuno da cosa faceva Tina Cipollari prima di Uomini e Donne: incredibile!

La sua è una presenza fondamentale nello storico dating show condotto da Maria De Filippi. Soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento del Trono Over, i suoi siparietti con Gemma Galgani sono diventati un appuntamento imperdibile per i fan della trasmissione.

In effetti, considerando il carattere esuberante e grintoso della Cipollari, nessuno se la immaginerebbe mai in un’altra veste, senza quegli abiti da Marilyn Monroe che l’hanno resa così iconica.

Ebbene, sappiate che prima di diventare famosa la Cipollari ha svolto un lavoro molto comune: si occupava infatti della contabilità di una società di costruzioni. A quanto pare, l’idea di presentarsi a Uomini e Donne è stata la vera svolta per lei.

E voi conoscevate questo particolare del passato di Tina?