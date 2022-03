Isola dei Famosi, due naufraghi sono furiosi: scoppia la lite

Due naufraghi de L’Isola dei Famosi sono realmente furiosi: scoppia la lite tra loro, volano accuse pesantissime, cos’è successo.

È iniziata da nemmeno una settimana L’isola dei famosi, eppure sembrerebbe proprio che ai naufraghi basti già davvero pochissimo per esplodere. Ce ne ha dato la conferma la lite scoppiata nel corso della diretta di Giovedì 24 Marzo tra due naufraghi piuttosto furiosi.

Nel corso dell’ultima diretta de L’isola dei famosi, è scoppiata una furibonda lite tra due naufraghi. I due, come mostrato anche dal daytime dei giorni scorsi, avevano già avuto una discussione sulla spiaggia davanti a tutti i loro compagni, ma è proprio durante il collegamento con Ilary Blasi che è successo davvero di tutto. Tra i due concorrenti, infatti, sono iniziate a volare parole ed accuse pesantissime, tanto da costringere la padrona di casa ad intervenire. Scopriamo insieme cos’è successo.

Due naufraghi de L’Isola dei famosi furiosi: scoppia inevitabilmente la lite

Dopo la piccola discussione con Jeremias Rodriguez, Nicolas Vaporidis è il protagonista di un’ulteriore lite con Floriana Secondi. Come dicevamo precedentemente, i due avevano già discusso sulla spiaggia, ma è proprio durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi che hanno continuato a discutere. A far scattare la miccia, è stata proprio la padrona di casa. “Sei un privilegiato e noi dei disagiati”, ha detto l’ex concorrente e vincitrice all’attore durante l’alterco sulla spiaggia. Cosa significano esattamente queste parole?

Da quanto si apprende dal racconto di Floriana Secondi fatto in diretta, sembrerebbe che Nicolas Vaporidis non soltanto abbia posseduto un telefono cellulare nel mentre attendevano tutti in albergo l’inizio di questa sedicesima edizione, ma che abbia anche portato sulla spiaggia un rasoio elettrico. Sia chiaro: entrambe le cose, a quanto pare, andrebbero contro il regolamento. Appena sentito queste accuse, Ilary Blasi non solo ha spezzato una lancia a favore di Vaporidis, spiegando che quello che è accaduto fuori dall’isola poco importa e che il rasoio è utilizzato per ragioni mediche, ma ha anche dato la parola al diretto interessato. Di tutta risposta, Nicolas ha risposto alle accuse, dicendo che non ha mai portato un telefono con sé e che è disposto a fare una scommessa con lei: se il cellulare è presente nella stanza o in valigia, lui va via pagando una penale pari al suo compenso; se, però, non dovesse esserci nulla, è lei a dovere andare via. Vi assicuriamo: tra loro i toni sono stati abbastanza accessi, senza considerare che erano davvero furiosi.

Da che parte state?