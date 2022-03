Dopo Vite al Limite non solo è dimagrita, ma le è cambiata radicalmente la vita: che fine ha fatto oggi Melissa Morris dopo il programma?

Senza alcun dubbio, il suo nome non vi risulterà affatto nuovo. Stiamo parlando di lei: Melissa Morris, la prima paziente in assoluto del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Con un peso di 296 kg circa, la paziente del chirurgo ha fatto chiaramente intendere lo scopo del programma: dimagrire per riappropriarsi della propria vita! E quante trasformazioni abbiamo visto in questi anni? Tantissime! E diverse sono state quelle più sconvolgenti: proprio come quella di Pauline!

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia davvero “particolare”. Il suo percorso a Vite al Limite, infatti, Melissa non solo le ha permesso di dimagrire notevolmente, facendo segnare alla bilancia 187 kg in meno, ma le ha cambiato radicalmente la vita. Chi l’avrebbe mai detto? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Prima di raccontarvi cosa è successo subito dopo la sua partecipazione al programma e, soprattutto, che fine ha fatto oggi, ci teniamo a raccontare a quelle persone che non ricordano perfettamente la sua storia cosa ha spinta la donna a prendere parte a Vite al Limite, ponendo l’attenzione sul motivo che l’ha spinta a raggiungere un peso piuttosto eccessivo.

Che fine ha fatto oggi Melissa Morris dopo Vite al Limite?

Sono tantissime le persone che, in questi lunghi anni, hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per iniziare un nuovo percorso di vita. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Margaret. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è proprio Melissa Morris, protagonista indiscussa della prima stagione di Vite al Limite.

Aumentata di peso in seguito al divorzio da suo marito, Melissa era riuscita a pesare quasi 300 kg. L’incontro col dottor Nowzaradan, durato ben 8 ore, le ha profondamente cambiato la vita. Non solo dopo Vite al Limite, infatti, è ritornata in gran forma ed ancora adesso sfoggia un fisico da urlo, ma la sua vita è cambiata radicalmente. Che fine ha fatto oggi? La risposta è semplicissima! Melissa vive ad Houston insieme ai suoi tre figli e lavoro proprio per l’uomo che le ha concesso una seconda chance: il dottor Nowzaradan.

È la prima volta che Vite al Limite offre doppio risultato.