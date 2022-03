Poco prima de L’Isola dei Famosi, Belen Rodriguez ci ha tenuto a dire una cosa in particolare a suo padre: cosa ha detto.

Dopo Belen e Cecilia al Grande Fratello Vip ed Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi, non poteva affatto mancare papà Gustavo all’appello per un reality. E così, in compagnia di suo figlio Jeremias – anche lui concorrente del GF Vip e de L’Isola dei Famosi – ha voluto catapultarsi in una nuova e fantastica esperienza.

Seppure anche lui amatissimo come tutta la sua famiglia, Gustavo ha scelto di partecipare a L’isola dei famosi per la prima volta in assoluto. Tutti lo conoscono come il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ma questa esperienza all’adventure reality di Canale 5 permette di conoscere un suo aspetto completamente inedito e che, soprattutto, sta piacendo a tutti. Gustavo è un naufrago d.o.c., che non ha assolutamente paura da niente! Sarà lui ad aggiudicarsi la vittoria? Chi lo sa! Fatto sta che, prima di partire per l’Honduras, sua figlia Belen non ha potuto fare a meno di dirgli una cosa davvero importantissima!

Belen Rodriguez, cosa ha detto a suo padre prima de L’Isola dei famosi

È stata proprio Belen l’apripista della famiglia Rodriguez ai diversi reality. Ricordate quando, qualche anno dopo il suo arrivo in Italia, la bellissima argentina ha preso parte a L’Isola dei famosi, quella vinta da Vladimir Luxuria? Chi meglio di lei, quindi, può consigliare i suoi parenti su quello che andranno ad affrontare nel corso dei prossimi mesi?

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha mandato in onda un video della famiglia Rodriguez, che oltre a sottolineare quanto siano uniti e legati, propone i consigli che la bella Belen ha dato a suo padre prima della sua partenza. “L’Isola non è facile. Devi essere molto forte psicologicamente. Il digiuno fa entrare in introspezione”, ha detto la maggiore dei fratelli Rodriguez al suo papà. Insomma, un consiglio non da poco, c’è da dirlo!

Vi sta piacendo il percorso di Jeremias e Gustavo a L’Isola dei famosi?