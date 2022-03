La vita privata di Lory Del Santo: chi sono i suoi ex compagni

Lory Del Santo è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, ma conoscete la sua vita privata: chi sono i suoi ex compagni.

È stata proprio lei la prima naufraga ad essere ufficializzata di questa edizione de L’isola dei Famosi 2022. Stiamo parlando di lei: Lory Del Santo. In coppia col suo fidanzato Marco Cucolo, l’amata attrice è pronta a buttarsi a capofitto in questa nuova avventura.

Forse non tutti lo ricordano, ma Lory Del Santo non è affatto nuova alle dinamiche de L’Isola dei famosi. Era esattamente il 2005 quando l’amato volto della televisione nostrana ha preso parte all’edizione dell’epoca dell’adventure reality, che all’epoca era condotto da Simona Ventura su Rai Due, e si aggiudicava la vittoria. Da quel momento sono trascorsi 17 anni, di cose ne sono cambiate a L’Isola dei Famosi, ma siamo certi che lo spirito d’adattamento e da guerriera della showgirl non sono affatto cambiati nel corso del tempo. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più sul suo conto? Ad oggi, Lory Del Santo fa coppia fissa con Marco Cucolo, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata precedente? Scopriamo chi sono gli ex compagni della bella Del Santo.

La vita privata di Lory Del Santo: chi c’è stato prima di Marco Cucolo

Cosa ne sarà di Lory Del Santo a L’isola dei famosi 2022? Chi lo sa! L’edizione di questo anno del famoso e seguitissimo adventure reality di Canale 5 è iniziata esattamente da una settimana, quindi bisogna ancora entrare nelle dinamiche del gioco. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe che l’amata showgirl sia già a proprio agio e che si sia già ampiamente ambientata. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso di questa seconda puntata de L’isola dei famosi, siete curiosi di avere qualche notizia in più sulla vita privata di Lory Del Santo?

Sul web, si legge che Lory Del Santo sia stata impegnata, tra gli anni ’80 e ’90, con un ricco uomo d’affari dell’Arabia Saudita. All’epoca, la showgirl finì su tutti i giornali di cronaca rosa. E la sua storia d’amore è stata spesso e volentieri al centro di chiacchiere. Terminata questa storia d’amore, la Del Santo è diventata l’amante di Eric Clapton. I due si sarebbero incontrati nel 1985 e, circa un anno dopo, è nato il loro unico figlio Conor Loren, scomparso tragicamente nel Marzo del 1991. Qualche mese più tardi da questo drammatico evento, Lory Del Santo diventa nuovamente madre. Il 23 Agosto del 1991, infatti, nasce Devin, figlio dell’imprenditore Silvio Sardi. Infine, nel 1999 diventa madre per la terza volta di Loren, morto nel 2018. L’identità dell’uomo non è mai stata svelata. Oggigiorno, la Del Santo fa coppia fissa con Marco Cucolo. E, nonostante la differenza d’età, sono piuttosto innamorati.

Sapevate chi fossero stati i suoi ex compagni?