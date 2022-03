Isola dei famosi 2022, chi è Lory Del Santo: dov’è nata, esordi in tv, carriera, fidanzato e i drammi che l’hanno colpita

Isola dei famosi 2022, chi è Lory Del Santo: partecipa insieme al suo fidanzato Marco Cucolo.

Lunedì 21 marzo parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Il reality anche quest’anno è condotto da Ilary Blasi. L’inviato che sarà in Honduras pronto a seguire le avventure dei naufraghi e a commentare è Alvin che abbiamo già avuto il piacere di vedere negli anni scorsi.

Quest’anno nel reality non mancano le novità. I 22 concorrenti scelti sono stati divisi in due gruppi. Alcuni gareggeranno in coppia mentre altri singolarmente. Tra i concorrenti c’è anche Lory Del Santo. La showgirl non sarà da sola ma in coppia con il suo fidanzato. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo qualcosa in più.

Isola dei famosi 2022, chi è Lory Del Santo: età, dov’è nata, carriera, vita privata

Lory Del Santo è una concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Attrice, regista, fotografa e showgirl, è molto amata dal pubblico. Classe 1958, è nata a Pomegliano Veronese. Il suo esordio in televisione arriva molto presto. Aveva appena 16 anni quando è la valletta del Festivalbar nel 1975. Si appassiona negli anni al cinema e anche alla fotografia, ma ha lavorato anche come modella.

Il debutto al cinema arriva nel 1977 in Ecco noi per esempio. Ha recitato anche in televisione, dove l’abbiamo vista in Morto Troisi, viva Troisi! nel 1982 e nella serie Saturday Night Live from Milano. Questa non è la prima volta per la Del Santo a L’Isola dei famosi. Infatti ha partecipato nella terza edizione nel 2005, quando alla conduzione c’era Simona Ventura. Ed è proprio lei a trionfare, divenendo la prima concorrente donna a vincere il reality. Ma per la showgirl la partecipazione ai programmi non termina qui. L’abbiamo vista a La fattoria e nel 2016 a Pechino Express in coppia con il suo fidanzato Marco Cucolo. E’ stata anche una concorrente della terza edizione del GF Vip, venendo eliminata in semifinale.

Vita Privata e i drammi che l’hanno colpita

Lory del Santo negli anni ottanta ha incontrato il chitarrista Eric Clapton con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Nel 1986 la coppia ha avuto un figlio di nome Conor. Il bambino è morto all’età di 5 anni. E’ precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo a New York a causa di una finestra lasciata aperta. Qualche anno fa Lory ha vissuto un altro terribile dramma. Nel 2018 ha rivelato a Verissimo di aver perso un altro figlio, Loren, suicidatosi a seguito di una malattia cerebrale. Lory ha anche un altro figlio, Devin, nato da una relazione con il manager Silvio Sardi. Da alcuni anni l’attrice è fidanzata con Marco Cucolo, più giovane di lei di circa 34 anni.

Ed è proprio con Marco che la Del Santo partecipa a L’Isola dei famosi. La coppia come vivrà questa avventura? Lo scopriremo a breve,.