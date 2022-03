Isola dei famosi 2022, chi è Marco Cucolo concorrente in coppia con la fidanzata Lory Del Santo.

Il 21 marzo 2022 parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi anche quest’anno sarà al timone e al suo fianco troveremo come opinionista Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’inviato che seguirà i naufraghi in Honduras è Alvin. Non mancano le novità, a quanto pare i protagonisti saranno divisi in due gruppi.

Da una parte ci sarà il gruppo delle coppie, come sorella-fratello, fidanzati e così via, e dall’altra troveremo i single. Marco Cucolo è uno dei concorrenti del reality. Non partecipa da solo ma con la sua compagna, la famosissima showgirl Lory Del Santo. Ma cosa sappiamo del giovane concorrente? Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Isola dei famosi 2022, chi è Marco Cucolo: età, dov’è nato, cosa fa nella vita e compagna

Marco Cucolo è uno dei concorrenti che vedremo nella nuova edizione de L’Isola dei famosi in coppia con Lory Del Santo. E’ nato nel 1992 a Napoli e ha circa 30 anni. In molti lo conoscono per essere il fidanzato della showgirl, ma nella sua vita il giovane si è dato molto da fare.

Inizia ben presto a muovere i primi passi nel mondo della moda, affermandosi come testimonial di noti brand. Cucolo ha recitato nella webserie The Lady di cui l’ideatrice, la regista e la sceneggiatrice è proprio la sua compagna. E’ spesso apparso nei salotti dei programmi televisivi più famosi in coppia. Con Lory nel 2016 ha partecipato a Pechino Express e sono arrivati sul podio, classificandosi al terzo posto.

E’ un grande appassionato di sport, per la precisione di calcio e scii. Come la sua fidanzata ama anche la fotografia. Sembrerebbe che ad oggi Cucolo lavori però nel mondo dei social, gestendo un servizio di acquisizione follower su Instagram.

La storia d’amore con Lory Del Santo

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono insieme da molti anni. Li abbiamo visti spesso nei salotti dei più famosi programmi televisivi, in particolare per parlare proprio di questo amore. Tra i due corrono ben 34 anni di differenza, dato che il giovane ha circa 30 anni. Non sembra però che la differenza conti perchè la coppia appare sempre più innamorata e felice. Sembrerebbe che la conoscenza fra i due sia avvenuta sui social, e sia iniziata proprio dopo un messaggio di Marco.

Ebbene, adesso Cucolo e l’amatissima showgirl sono pronti a sbarcare in Honduras: sono loro una delle coppie della nuova edizione de L’Isola dei famosi.