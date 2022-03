Vacanze alle Maldive per Ludovica Bizzaglia: sapete quanto costa il prezzo di una notte nel resort di lusso scelto?

Ludovica Bizzaglia è un’attrice molto amata. Nonostante la giovane età abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzarla in diversi film. Fin da bambina è appassionata alla recitazione ed è proprio in questo ambito che trova il suo lavoro.

Aveva solo 12 anni quando ottiene il primo ruolo, in una sit-com, dove interpreta Giulietta in Appuntamento al tubo. Nel 2009 ha debuttato al cinema con il film di Federico Moccia, Amore 14. In questi anni l’abbiamo anche vista in Sharm e Sheikh-Un’estate indimenticabile, nella fiction Un’altra vita e Un posto al sole. Nel 2019 ha anche recitato nella web serie di Giulia De Lellis, Una vita in bianco. Oggi anche i social sono per lei una fonte di lavoro ma qui porta in evidenza anche tematiche importanti. Il suo canale social è seguito da oltre 800 mila follower.

Negli ultimi tempi ha deciso di prendersi qualche giorno di relax. Si trova alle Maldive insieme al suo fidanzato Alessandro Renato Sollevanti, un imprenditore e un promoter del mondo delle discoteche. Proprio attraverso il suo canale social ha mostrato la struttura in cui sta alloggiando, il Grand Park Kodhipparu: sapete quanto costa una notte?

Ludovica Bizzaglia, vacanze alle Maldive per l’attrice: quanto costa una notte nel resort scelto

L’attrice insieme al fidanzato, l’imprenditore Alessandro Renato Sollevanti, si sta godendo qualche giorno di vacanza alle Maldive. Ludovica ha ripreso alcuni momenti sui social, attraverso foto e la condivisione di storie.

Abbiamo anche visto che proprio qui ha festeggiato il trentesimo compleanno del suo compagno. Ma quanto costa una notte nella struttura scelta? Partiamo dal fatto che la Bizzaglia sta alloggiando al Grand Park Kodhipparu, uno bellissimo resort con vista sull’Oceano.

E’ formata da una serie di ville e all’interno c’è la spa, un’area per la meditazione, per praticare yoga, una palestra, c’è una piscina e ovviamente il ristorante.

Il prezzo, a seconda del tipo di alloggio e dei vari servizi scelti, in questo periodo, per una coppia, si aggirerebbe tra i 500 e i 2000 euro a notte. Ovviamente il costo dipende dai tipo di servizi che si utilizzano e anche dal tipo di villa scelta, dato che sono diverse tra loro.